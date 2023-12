Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Kreuzung der B 33 mit der Jahnstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg. Eine 63 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr laut Polizeibericht eigenen Angaben zufolge auf der Jahnstraße in Richtung Stadtmitte und überquerte die Kreuzung bei Grün. Ein 72-jähriger Opel-Lenker kam von der B 33 und musste an der für ihn rot zeigenden Ampel warten. Als diese eigenen Angaben zufolge auf Grün schaltete, fuhr der Mann los und kollidierte mit dem Ford der 63-Jährigen. Der Sachschaden wird auf knapp 5000 Euro beziffert. Da beide Verkehrsteilnehmer angaben, bei Grün die Kreuzung befahren zu haben, bitten die Beamten etwaige Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.