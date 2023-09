Fahrzeug online zulassen und direkt losfahren

Ab dem 1. Oktober können Bürger und Unternehmen ihre Fahrzeuge online zulassen und anschließend sofort losfahren. Fahrzeughalter müssen nicht mehr warten, bis die Fahrzeugpapiere und Plaketten per Post zugehen, sondern können direkt nach der digitalen Zulassung am Straßenverkehr teilnehmen. Dies teilt das Landratsamt mit.

Die Nummernschilder können nach der digitalen Zulassung zunächst ohne amtliche Plakette am Fahrzeug angebracht. Anstatt der amtlichen Plakette wird der am Ende des Zulassungsvorgangs gedruckte vorläufige Zulassungsnachweis gut lesbar ins Fahrzeug gelegt. Der Zulassungsnachweis ersetzt für zehn Tage die amtliche Plakette. Die Fahrzeugpapiere/Plaketten werden innerhalb von zehn Tagen von der Zulassungsstelle per Post übermittelt.

Künftig können auch juristische Personen wie Autohäuser, Flottenbetreibende und Zulassungsdienstleister Zulassungen auf sich selbst und andere Personen direkt online abwickeln. Neu ist ebenfalls, dass sich juristische Personen mit mehr als 500 Zulassungsvorgängen pro Jahr für die Nutzung der Großkundenschnittstelle beim Kraftfahrt–Bundesamt registrieren können.

Die rechtliche Grundlage wurde durch die seit 1. September geltende neue Fahrzeug–Zulassungsverordnung des Bundesverkehrsministeriums geschaffen. Die digitalen Zulassungsvorgänge sind ab 1. Oktober im Bürgerportal des Landkreises Ravensburg verfügbar.