Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Elisabethenstraße hat am vergangenen Freitag zwischen 9 Uhr und 12.40 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen Mazda angefahren. Der Unbekannte touchierte laut Polizeibericht den Wagen vorne links und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.