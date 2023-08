Fahrradcorso fordert Mobilitätswende in Ravensburg

Die Ravensburger Stadtverwaltung Ravensburg weist auf die angemeldete Versammlung „Fahrradcorso Mobilitätswende“ am Montag, 28. August, von etwa 14 bis 15 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Gespinstmarkt vor der Brotlaube in Ravensburg hin. Die Aufzugsstrecke verläuft wie folgt: Meersburger Straße, Grünanlage Karlstraße, Grünanlage Schussenstraße, Frauentorplatz, Kirchstraße, Gespinstmarkt mit Brotlaube (Zwischenkundgebung), Marktstraße, Veitsburgstraße, Veitsburgplateau, Veitsburgstraße, Marktstraße, Burgstraße, Marienplatz, Hirschgraben, Radweg Olgastraße, Grünanlage Karlstraße, Adlerstraße, Obere Breite Straße, Schützenstraße, Möttelinstraße sowie Gartenstraße und weiter zur Ravensburger Straße in Weingarten.