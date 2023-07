Ravensburg

Fahrerin dreht auf Bundesstraße um

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Da durch das kurzzeitige Falschfahren niemand gefährdet wurde, sieht die 20-Jährige einer Ordnungswidrigkeiten- statt einer Strafanzeige entgegen. (Foto: Marcus Fahrer/dpa )

Ein empfindliches Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot drohen einer 20–Jährigen, die mit ihrem Pkw am Sonntag gegen 6 Uhr auf der B 30 kurzzeitig in die falsche Richtung unterwegs war, teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 15:15 Von: sz