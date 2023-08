Fahrer und Beifahrer nicht angeschnallt

Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben am Donnerstag gegen 15 Uhr im Rahmen einer Gurtkontrolle in der Schwanenstraße den Pkw eines 19–Jährigen gestoppt, da sowohl er als auch sein 17 Jahre alter Beifahrer nicht angegurtet waren. Bei der Kontrolle stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass der 19–Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war an dem Wagen ein ungültiges und nicht für den Pkw ausgegebenes Kennzeichen angebracht. Bei den weiteren Ermittlungen kam zutage, dass der 17–Jährige den Peugeot erst kürzlich erworben und noch nicht zugelassen hatte. Somit droht dem Duo nicht nur ein Verwarngeld wegen des nicht angelegten

Gurtes: der 19–Jährige muss sich unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs verantworten, der 17–Jährige gelangt bei der Staatsanwaltschaft wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und darüber hinaus, weil der die Fahrt als Halter zugelassen hat, zur Anzeige.

Den Peugeot mussten die beiden jungen Männer stehen lassen.