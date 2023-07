Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der L 291 hat sich laut Polizeibericht eine 60 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Die Fahrerin war gegen 17.45 Uhr von Berg in Richtung Ravensburg unterwegs, als ihr der Fahrer eines VW, der auf die B 30 Auffahrt Ravensburg–Nord in Richtung Bodensee abbiegen wollte, die Vorfahrt nahm. Bei dem Zusammenstoß mit verletzte sich die 60–Jährige im Brustbereich. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 36–jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Während an seinem VW durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand, wird dieser am Mazda der 60–Jährigen auf etwa 4000 Euro geschätzt.