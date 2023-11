Ravensburg

Extrem wichtiges Heimspiel für den FV Ravensburg

Ravensburg / Lesedauer: 2 min

Die Mannschaft von Michael Schilling (li.) und Fabian Hummel braucht dringend Punkte. (Foto: roh )

Die Oberschwaben sind wie in der vergangenen Saison in der Fußball-Oberliga abstiegsbedroht. Was der Sportliche Leiter jetzt von den Spielern fordert.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 19:00 Von: Thorsten Kern