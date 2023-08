Der einst für sein einzigartiges Flair bekannte Ravensburger Wochenmarkt hat sich in letzter Zeit stark verändert — und wurde heftig kritisiert. Etliche Händler sind verschwunden, andere wurden von der Stadtverwaltung von ihrem angestammten Platz woandershin versetzt. Das hat nicht nur die Beschicker selbst, sondern auch viele Stammkunden verärgert. So schätzen zwei Experten der Initiative „Kulturgut Wochenmarkt“, die bundesweit mehr als 50 Märkte besucht haben, die Situation in Ravensburg ein.

Jochen Braasch und Elmar Fetscher setzen sich für das Überleben des „Kulturguts“ Wochenmarkt ein. (Foto: Fire&Food )

Bei Elmar Fetscher vom in Baindt angesiedelten Barbecue–Magazin „Fire&Food“ und Jochen Braasch vom Internet–Infoportal „Gustoregio“ aus Dettingen/Teck (Kreis Esslingen) geht es in ihren Jobs viel um Essen, Ernährung und regionale Erzeuger. Immer wieder stießen die beiden dabei auch auf das Thema Wochenmarkt, das in vielen Städten kein Selbstläufer mehr ist. Um diese Tradition vor dem Aussterben zu bewahren, haben sie die Initiative „Kulturgut Wochenmarkt“ gegründet und einen entsprechenden Leitfaden entwickelt. Sie beraten sowohl Händler als auch Städte und richten jährlich eine Tagung zum Thema Wochenmarkt aus.

Welche Probleme haben Wochenmärkte generell ?

Das Ganze sei vielschichtig, sagt Elmar Fetscher. Vielerorts fehle es den Marktbeschickern an Nachwuchs und Personal. Hinzu komme der Wettbewerb nicht nur mit Discountern, sondern auch mit Beschickern, die beim Großhändler einkaufen — und dann die Lücken auf den Wochenmärkten füllen, die angestammte Landwirte oder Gärtner hinterlassen haben. Auf manchen Wochenmärkten „machen die landwirtschaftlichen Erzeuger nur noch zehn Prozent der Beschicker aus“, berichtet Fetscher. Weil die Kunden mehr aufs Geld gucken, müssten viele Markthändler momentan zudem „enorme Umsatzverluste“ verkraften.

Was kann man dagegen tun?

„Wichtig sind Verantwortung, Wertschätzung und Kommunikation“, ist Fetscher überzeugt. Diesbezüglich habe man auch in Ravensburg Fehler bei der Umsortierung der Stände gemacht und weder Beschicker noch Kunden genügend mit einbezogen. Bisweilen würden Städte Schönfärberei betreiben und die Stimmung unter den Standbetreibern einfach nicht zur Kenntnis nehmen.

In Pforzheim beispielsweise habe bei einem offiziellen Rundgang über den Markt scheinbar Friede, Freude, Eierkuchen geherrscht. „Doch als wir danach mit den Beschickern geredet haben, sagten viele, spätestens in fünf Jahren seien sie weg“, berichtet er. In Städten ab 15.000 Einwohnern hält Braasch einen Marktsprecher aus dem Kreis der Händler für sinnvoll, um zwischen Händlern und Stadtverwaltung zu vermitteln.

Wie schätzen Sie den Ravensburger Markt im Vergleich zu anderen Wochenmärkten ein?

„Die Marktstraße war ein großes Pfund für Ravensburg — so etwas haben andere Städte nicht, und das wurde leichtfertig aufs Spiel gesetzt“, kommentiert Fetscher den Umstand, dass die Marktstraße nicht mehr auf beiden Seiten mit Ständen bestückt wird. Schließlich lebe der Ravensburger Wochenmarkt besonders von seinem Ambiente.

Bekanntlich wurden jüngst unter anderem sämtliche Blumenhändler auf den Gespinstmarkt platziert. Und der Markt wurde bis in die Kirchstraße ausgedehnt. Dennoch vermutet Fetscher: „Diesen Markt wird es auch in 20 Jahren noch geben, denn hier herrscht immer noch ein guter Mix.“ Die „momentane Delle“ werde sich voraussichtlich „wieder einpendeln“, glaubt auch Braasch.

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für Ravensburg?

Die beiden Experten schlagen eine breit angelegte Umfrage vor, um Kritik und Wünsche der Ravensburger zum Thema Markt zu sammeln. Damit, so glauben sie, könnte man auch bei Leuten, die den Markt bisher links liegen lassen, Interesse wecken „und vielleicht neue Kunden generieren“.

Außerdem müssten die Verantwortlichen sich fragen, was sie tun können, um die „käuferstärkste Schicht, nämlich Kunden ab 40 und insbesondere Senioren“, bei der Stange zu halten. Zwar könne ein charmanter Wochenmarkt auch für Touristen ein Anziehungspunkt sein — doch einkaufen würden sie dort laut Fetscher allenfalls ein bisschen Obst: „Da muss man abwägen.“ Selbiges gelte für das Thema autofreie Innenstadt. Immerhin könne man am Bauernmarkt beobachten, dass ältere Käufer wegbleiben, weil sie vor dem Geschäft in der Marktstraße nicht mal eben schnell parken dürfen.

Kann man sich bei anderen Städten was abgucken?

Es gelte, an vielen kleinen Rädchen zu drehen, glaubt Fetscher. Wobei kreative Lösungen jeweils am treffsichersten vor Ort entwickelt werden könnten. Beispiel Schorndorf: Dort bekämen Senioren in der Innenstadt per Lastenrad frische, regionale Produkte geliefert.

Auch die Kirchstraße wurde mittlerweile ins Marktgeschehen eingebunden. (Foto: Siegfried Heiss )

Eine weitere Möglichkeit könnte seiner Ansicht nach ein Teststand sein, an dem örtliche Einzelhändler einen Monat lang ausprobieren könnten, ob der Wochenmarkt als zusätzliche Verkaufsmöglichkeit für sie taugt. Um auch die Jugend für das jahrhundertealte, ins Wackeln geratene „Kulturgut Wochenmarkt“ zu begeistern, muss man laut Fetscher schon Kindergärten und Grundschulen einbinden — etwa durch einen „Frühjahrszwergenmarkt“ oder ähnliches.

Außerdem steht für ihn fest, dass auch Markthändler nicht drumherum kommen, ordentlich Marketing für sich zu machen — sei es auf der städtischen Internetseite oder mit einem simplen, aber aussagekräftigen Schild am eigenen Stand.

Die meisten Ideen sind freilich nicht zum Nulltarif zu haben, deshalb stellt Fetscher klar: „Prahlen allein reicht nicht — man muss auch Geld in die Hand nehmen.“ Und dürfe nicht auf sofortige Ergebnisse schielen.