Herbstzeit ist Pilzzeit. Für interessierte Schwammerlsucher, die gerne etwas dazu lernen wollen, oder nicht ganz sicher sind, was sie da am Wochenende im Wald gefunden haben, bietet Pilzexperte Dieter Heinzler in den nächsten Wochen wieder Pilzberatungen im Rathaus in Ravensburg an. Jeden Montag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr.

Der gesamte Altdorfer Wald ist ein sehr gutes Gebiet. Dieter Heinzler

Im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung erklärt er, worauf es beim Pilzesammeln ankommt, weshalb trotz Tschernobyl keine Gefahr durch Radioaktivität besteht und warum er Pilz–Apps mitunter für gefährlich hält.

Tausende Pilzarten

16.000 verschiedene Pilzarten soll es allein in Mitteleuropa geben, erzählt Heinzler. Trotz mehr als 30–jähriger Erfahrung als Pilzberater kenne auch er nur einen Bruchteil davon. Jedes Mal, wenn er einen neuen Pilz entdeckt, schlägt sein Sammlerherz höher. Wie kürzlich, als er den sogenannten Tintenfischpilz fand. Feuerrot und mit ausschlagenden „Tentakeln“, offenbar aber ungiftig.

Gegessen hat er ihn aber trotzdem nicht. Da verlässt sich Heinzler lieber auf die Klassiker: „Pfifferlinge und Steinpilze sind bei uns die besten Speisepilze.“ Sie sind laut Heinzler auch häufig anzutreffen. Weil Pilze jedes Jahr an denselben Orten sprießen, halten ihre Entdecker sie in der Regel geheim. Heinzler verrät aber: „Der gesamte Altdorfer Wald ist ein sehr gutes Gebiet.“

Tipp 1: Nicht zu gierig werden – es drohen Strafen

Feucht und nicht zu warm mögen es Pilze, so der Experte. Derzeit herrsche Flaute in den Wäldern: „Sobald aber die nächsten Niederschläge kommen und die Nächte etwas kühler werden, bekommen wir garantiert die nächste Pilzschwemme“, blickt der 65–Jährige voraus.

Sammler sollten bei großem Angebot aber nicht zu gierig werden. Je nach Bundesland gebe es Grenzen. Ein bis zwei Kilogramm pro Person und Tag seien erlaubt. Wer mehr sammele, riskiere ein Bußgeld, erzählt Heinzler: „Erst kürzlich wurde ein Schweizer im Schwarzwald mit einem ganzen Kofferraum voller Steinpilze festgesetzt.“ 100 Euro Strafe pro Kilogramm musste er zahlen. „Das geht schnell in den vierstelligen Bereich“, warnt Heinzler.

Tipp 2: Vorsicht bei Pilz–Apps

Ohnehin gelte beim Pilzgenuss Qualität vor Masse. „Pilze müssen genießbar sein.“ Auch wenn die meisten „giftigen“ Pilze sich lediglich in einer Magenverstimmung bemerkbar machen, gebe es durchaus auch hierzulande tödliche Exemplare. Bei Champignons und Pfifferlingen gebe es einzelne Arten, die im Unterschied zu ihren essbaren Verwandten gefährlich seien. Mitunter tödlich könne die Verwechslung von Knollenblätterpilz mit Champignon verlaufen.

Sobald die nächsten Niederschläge kommen, rechnet Pilzexperte Dieter Heinzler mit der nächsten „Pilzschwemme“. Beim Sammeln sind jedoch einige Dinge zu beachten. Insbesondere auf Pilz-Apps ist, laut dem Experten, häufig kein Verlass. (Foto: Sina Schuldt/dpa )

„Dem geübten Auge passiert eine solche Verwechslung nicht“, beruhigt Heinzler. Auf die dieser Tage viel zitierte Künstliche Intelligenz sei dagegen kein Verlass. Erst kürzlich habe er einer herkömmlichen Pilz-App einen Knollenblätterpilz gezeigt. Das Ergebnis: „Champignon“. Umgekehrt identifizierte die App einen echten Champignon als todbringenden Knollenblätterpilz. „Für mich ist das Russisch Roulette“, warnt Pilzkenner Heinzler.

Tipp 3: Keine Angst vor Radioaktivität bei Pilzen

Keine Gefahr gehe dagegen von einem anderen, ebenfalls viel diskutierten Thema aus: Radioaktivität infolge des Atomunfalls von Tschernobyl spielt, laut Heinzler, in unseren Breiten keine ernstzunehmende Rolle.

Zwar sei es richtig, dass Pilze bevorzugt auch gesundheitsgefährdende Stoffe wie das radioaktive Cäsium–137, Blei oder Arsen anreichern: „Die Belastung liegt bei den allermeisten Speisepilzen aber unter dem erlaubten Grenzwert von 600 Becquerel Cäsium–137 pro Kilogramm.“

Tipp 4: Beratungsangebote nutzen

Pilzliebhaber können nach sorgfältiger Prüfung also ohne Bedenken ihren Steinpilzgulasch mit Semmelknödel, wie ihn Heinzler empfiehlt, genießen. Und wer keine Lust auf Russisch Roulette beim Pilzessen hat, könne ab heute zu ihm in die Pilzberatung kommen.

In Kooperation mit der Freiwilligenagentur Ravensburg bietet Dieter Heinzler ab von heute ab jeden Montag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr seine Pilzberatung im Rathaus in Ravensburg an. Jeder kann vorbeikommen.