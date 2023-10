Ravensburg bekommt mit dem „Kaisersaal“ eine neue gastronomische Adresse. Den historischen Saal im Hotel Kaiserhof am Rande der Ravensburger Altstadt hat Investor und Inhaber Hermann Müller aufwendig sanieren lassen. Inzwischen finden dort erste kulinarische Events statt. Im Februar könnte der reguläre Betrieb des als Gourmetrestaurants ausgelegten Saales beginnen ‐ wenn bis dahin genug Personal gefunden wurde.

Boden erneuert, Stuck restauriert, Küche eingebaut

Der Kaisersaal ist vor etwa 130 Jahren nachträglich in das bestehende Gebäude eingebaut worden, indem die restlichen Stockwerke um 5,70 Meter angehoben wurden, wie Müller erklärt. Bei der Sanierung des historischen Komplexes, der von 1906 an schon einmal ein Hotel mit dem Namen Kaiserhof war, hat das zu Schwierigkeiten geführt. Der obere, 500 Jahre alte Teil des Hauses konnte auch aufgrund dieser Anhebung nicht mehr komplett genutzt werden. Der erste und zweite Stock des Gebäudes wurden saniert, der dritte und vierte Stock wurden hinter den Fassaden abgerissen und neu gebaut.

Auch im Kaisersaal war viel zu tun, der Boden musste neu aufgebaut werden, weil früher Bauschutt zum Auffüllen unter dem Bodenbelag verwendet worden war. Die Stuckelemente waren zum Teil beschädigt und wurden restauriert. Außerdem hat Müller einen knapp acht mal acht Meter großen Kubus aus Edelstahl und Glas einbauen lassen. Darin befindet sich die Küche, deren Chef Kevin Leitner ist.

Personal fehlt vor allem im Service noch

Der Koch erklärt, dass er dort alles selbst macht, angefangen beim Essig, aber auch Soßen, sogar halbe Rehe erhalte er und zerlege sie selbst. Bei den Events kocht er mit Gastköchen zusammen ein Menü für jeweils 40 Gäste. Im regulären Betrieb, wenn Gäste aus der Speisekarte bestellen, sind 24 Plätze im Saal vorgesehen. In einer Gesellschaft ließen sich aber auch deutlich mehr Personen im Kaisersaal bewirten.

Bis es damit im Februar losgehen kann, braucht Gastroleiter Holger Birner noch weiteres Personal, vor allem im Service. Die Corona-Pandemie habe viele gute Kräfte aus der Gastronomie und dem gesamten Dienstleistungssektor getrieben, die auch nicht mehr zurückkommen, analysiert Birner. Es kämen nur wenige Bewerbungen an.

Vorsitzender des Gastro-Verbands freut sich über neues Angebot

Hermann Müller, der aus Berg bei Ravensburg stammt und in Amtzell das Robotik-Unternehmen FPT führt, will mit dem Kaisersaal in Ravensburg Spitzengastronomie etablieren, wie schon in seinem Restaurant Schattbuch am FPT-Firmensitz in Amtzell. Das Schattbuch ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Ein Blick in die Küche, die bei der Sanierung in den Kaisersaal eingebaut wurde. Sie befindet sich in einem Kubus aus Glas. (Foto: Marcus Fey )

Das Hotel Kaiserhof hatte ein Jahr Planungs- und vier Jahr Bauzeit. In der Zwischenzeit ist unter anderem mit der Syrlin-Speisewelt in Weingarten ambitionierte Küche in der Region hinzugekommen. Doch Müller sagt, das sei kein Problem. Vielmehr belebe jedes derartige Angebot die Gastronomieszene in der Region. Schon bei der Eröffnung des kleineren Restaurants mit Bar „Hermanns“ im April 2022 hatte sich der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in der Region, Max Haller, ähnlich geäußert: „Je stärker eine Region nach außen auftreten kann, und dazu trägt ein Haus wie der Kaiserhof bei, desto mehr fällt für jeden einzelnen ab.“