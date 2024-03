Die perfekten Gerichte für die gesamte Familie - dabei nicht nur sehr lecker, sondern immer auch leicht zum Nachmachen und dazu noch preiswert: Mit diesem Konzept und mit ihrem ebenso sympathischen wie authentischen Auftreten begeistern Nadja und Artur Koos, zwei junge Influencer aus Schlier-Fenken, seit einiger Zeit eine große Fangemeinde. Jetzt stellen die Eltern von drei Kindern eine exklusive Auswahl ihrer Kochrezepte aus dem Blog „Cooking with dailyfamilystories“ exklusiv im Video bei Schwäbische.de vor.

Einmal jede Woche finden sich an dieser Stelle unter dem Titel „Genuss für jeden Geldbeutel“ ab sofort hilfreiche Tipps, Anregungen und eine detailgenaue Anleitung zum Nachkochen ganz unterschiedlicher Speisen. Die beiden Influencer haben das, was sie hier präsentieren, im eigenen Alltag selbst ausgiebig erprobt. Und viele begeisterte Esser geben ihnen Recht.

Gleich drei leckere, einfache und günstige Nachtische stelle Nadja und Artur Koos zum Start der Serie vor. (Foto: dailyfamilystories )

Paar sprüht vor Ideen

Dreimal hat die Redaktion bereits über die Erfolgsgeschichte der beiden berichtet: Von den zarten Anfängen bis zum Jahresanfang 2024. Inzwischen sind sie in der kompletten Selbstständigkeit so erfolgreich, dass Nadja und Artur Koos bereits nach Personal suchen, um den vielen Nachfragen gerecht werden zu können. Beide sprühen nur so vor Ideen - und die kommen bei ihrem Publikum und Kooperationspartnern bundesweit bestens an.

Hier geht’s zu den Rezepten Erdbeer-Mascarpone-Stückchen sind nicht nur unglaublich lecker, sondern auch unglaublich einfach zuzubereiten! 😍🍓 Für dieses köstliche Rezept benötigen wir: Zutaten: Blätterteig, 250 g Mascarpone, 200 ml Schlagsahne, 50 g Puderzucker, 1 Päckchen Sahnesteif, Erdbeeren Und so geht's: Zuerst den Blätterteig ausrollen und einmal umklappen, um eine doppelte Schicht zu erhalten. Anschließend den Blätterteig in gleich große Stücke schneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Die Blätterteig-Stücke dann im vorgeheizten Ofen für ca. 15-20 Minuten goldbraun backen. Währenddessen können wir die köstliche Mascarpone-Creme vorbereiten. Für die Creme geben wir Mascarpone, Schlagsahne, Puderzucker und das Päckchen Sahnesteif in eine große Schüssel. Mit einem Mixer schlagen wir die Zutaten zusammen, bis eine feste und cremige Masse entsteht. Sobald der Blätterteig goldbraun gebacken ist und etwas abgekühlt ist, können wir mit dem Zusammenbau beginnen. Die Blätterteig-Stückchen vorsichtig halbieren und mit der vorbereiteten Mascarpone-Creme füllen. Anschließend legen wir frische Erdbeerstücke auf die Creme und setzen die obere Hälfte des Blätterteigs darauf. Zum Abschluss können wir die Stückchen noch mit etwas Puderzucker bestäuben, um ihnen den letzten Schliff zu verleihen. Und voilà! Deine köstlichen Erdbeer-Mascarpone Stückchen sind bereit, genossen zu werden. Ein perfektes Dessert für jeden Anlass! Bienenstich-Pudding-Sticks Bienenstich-Pudding-Sticks sind nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch ein wahrer Blickfang auf jedem Kaffeetisch! 😍🐝 Hier sind die Zutaten, die ihr für dieses köstliche Rezept benötigt: Zutaten: 2 Rollen Blätterteig, 500 g Quark, 1 Ei, 100 g Zucker, 1 Päckchen Vanillepuddingpulver, 1 Ei (zum Bestreichen), 2 EL Zucker, gehobelte Mandeln Und jetzt zum Zubereitungsvorgang: Zuerst bereiten wir die cremige Füllung vor. Dazu den Quark, ein Ei, den Zucker und das Vanillepuddingpulver in einer Schüssel vermengen, bis eine glatte Masse entsteht. Die Blätterteigrollen ausrollen und jeweils die Hälfte der Quarkfüllung gleichmäßig auf den Rollen verteilen, dabei an den Rändern etwas Platz lassen. Die andere Hälfte der Blätterteigrollen vorsichtig über die Quarkfüllung legen und die Ränder leicht andrücken, um die Füllung einzuschließen. Nun das zusammengesetzte Blätterteig-Pudding-Sandwich mit einem verquirlten Ei bestreichen, um eine schöne goldbraune Farbe beim Backen zu erzielen. Anschließend die gehobelten Mandeln und den Zucker über die Oberfläche streuen, um dem Bienenstich seinen charakteristischen Knusper zu verleihen. Den vorbereiteten Bienenstich nun in gleich große Sticks schneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und die Bienenstich Pudding-Sticks für etwa 20-25 Minuten backen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Nach dem Backen die Bienenstich Pudding-Sticks aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen, bevor sie serviert werden. Genießt diese köstlichen Leckerbissen am besten frisch und noch leicht warm - sie werden garantiert ein Hit bei der ganzen Familie sein! Puddingschnecken Puddingschnecken - ein Blitz-Rezept, das garantiert jedem schmeckt! 🥰 Zutaten: 2 Rollen Blätterteig, 1 Päckchen Vanillepudding, 400 ml Milch, 40 g Zucker, 80 g Quark, 1 Ei, Puderzucker (zum Bestäuben) Und jetzt zum Zubereitungsvorgang: Zuerst bereiten wir den Vanillepudding nach Packungsanleitung zu. Dazu das Puddingpulver mit der Milch und dem Zucker in einem Topf vermischen und unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. Den Pudding dann von der Hitze nehmen und etwas abkühlen lassen. Während der Pudding abkühlt, rühren wir den Quark in die abgekühlte Puddingmasse ein, um eine cremige Füllung zu erhalten. Die Blätterteigrollen ausrollen und die Pudding-Quark-Mischung gleichmäßig auf dem ersten Blätterteig verteilen, dabei an den Rändern etwas Platz lassen. Anschließend den zweiten Blätterteig vorsichtig darüber legen und leicht andrücken, um die Füllung zu verschließen. Die mit Pudding gefüllten Blätterteigschichten nun in dünne Streifen schneiden und jeden Streifen zu einer kleinen Schnecke formen, indem man ihn spiralförmig aufrollt. Die vorbereiteten Puddingschnecken mit verquirltem Ei bestreichen, um ihnen beim Backen eine schöne goldbraune Farbe zu verleihen. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen und die Puddingschnecken für etwa 25 Minuten backen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Nach dem Backen die Puddingschnecken aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen, bevor sie serviert werden. Zum Schluss können die abgekühlten Puddingschnecken noch mit Puderzucker bestäubt werden, um ihnen den letzten Schliff zu verleihen. Diese köstlichen Puddingschnecken sind einfach zuzubereiten und ein wahrer Genuss für jeden, der sie probiert!

Zum Start geht es um den Nachtisch, vielleicht schon sehr gut geeignet für den Abschluss eines schönen Ostermenüs am Ende der langen Fastenzeit: Drei Rezepte für Desserts mit Blätterteig. Nadja und Artur zaubern in der ersten Folge Erdbeer-Mascarpone Stückchen, Bienenstich Pudding-Sticks und Puddingschnecken.