31 Jahre lang hat sich Johannes Volz, selbst Vater von sieben Kindern, als Elternbeirat ins Zeug gelegt. Seit 2012 stand er an der Spitze des Ravensburger Gesamtelternbeirats. Ein Ehrenamtsjob, der nicht immer ein Zuckerschlecken war, sich in den Augen des 58-Jährigen, der nun an Erich Steib übergeben hat, trotzdem rentierte. Was sich im Lauf der Jahre verändert hat und wo es noch immer Baustellen gibt.

Welche Motivation es für einen solchen Job braucht:

Auslöser fürs Engagement war seinerzeit ein Inklusions-Modellversuch an der Weststadt-Grundschule. „Das fanden wir spannend und sahen es als Chance, dass unsere älteste Tochter mehr als nur Inhalte mitbekommt“, erinnert sich Volz.

Als Elternvertreter blieb Volz bei der Stange, bis sein jüngster Sohn die Schule abgebrochen hat. Weil man nah dran sei am Schulgeschehen, viel mitbekomme und einiges mitgestalten könne, „wenn man hartnäckig bleibt“. Ihm sei es in all den Jahren nicht darum gegangen, dem eigenen Nachwuchs die Schullaufbahn zu erleichtern („die wären auch so gut durchgekommen“). Vielmehr sei es sein Ding, über den Tellerrand zu blicken und um gute Lösungen zu ringen.

Was der Gesamtelternbeirat erreicht hat:

Neben vielem anderen nennt Volz das Beispiel Lehr- und Lernmittelfreiheit. Dazu hat der Elternbeirat vor nicht ganz zehn Jahren mit der Stadt als Schulträgerin eine Vereinbarung geschlossen. Seither dürfen die Schulen die Eltern nicht mehr zum Kauf bestimmter Arbeitshefte oder Bücher verpflichten. Stattdessen ist nun festgeschrieben, dass die Schulen alles, was nötig ist, (gegebenenfalls leihweise) zur Verfügung stellen. „Das mag banal klingen, aber für Geringverdiener mit drei Kindern können sich solche Ausgaben zusammenläppern“, weiß Volz.

Was nicht geklappt hat:

Es gibt noch immer nicht genug Turnhallen. „Das ist seit Jahren eine Hängepartie“, bedauert Volz, der sich ein zusätzliches Hallenteil an den Gymnasien und ein weiteres an der Realschule wünscht. Dass sich der GEB im Gegensatz zu Vereinen gegen eine dreiteilige Sporthalle in Rechenwiesen positioniert hatte, habe „viel böses Blut gegeben“.

Doch Volz steht noch immer dahinter. Was für die Vereine eine feine Sache sein mag, sei für die Schulen verkehrt: Rechenwiesen sei der falsche Platz für eine Turnhalle; auf den Busfahrten dorthin, gehe zu viel Zeit für die Schüler flöten, ist der 58-Jährige überzeugt.

Wie das Verhältnis zu den Lehrern ausschaut:

Manche hätten sich auf die Füße getreten gefühlt, aber in Summe sei man klar gekommen, bilanziert Volz. Schließlich habe er sich nie als Gegner von Lehrern, Rektoren oder der Stadtverwaltung gesehen, zumal alle dasselbe Ziel verfolgten: „Wir wollen eine gute Bildung für unsere Kinder.“

Wo der Druck zunimmt:

Pädagogen, die sich sehr für die Schüler engagieren, seien schon immer sehr belastet gewesen, glaubt Volz. Außerdem „stehen wir ja alle unter Druck, auch die Eltern“. Generell macht der langjährige Elternvertreter einen „massiv gestiegenen Leistungsdruck“ für die Kinder und Jugendlichen aus, der mit der Einführung des verkürzten Gymnasiums G8 noch zugenommen habe. Nahezu von Anfang an gehe es darum, „so schnell wie möglich fertig zu werden und zu studieren“.

Andererseits nimmt Volz auch Wellenbewegungen wahr: Seit Neuestem werde - nicht zuletzt im Zusammenhang mit der möglichen Wiedereinführung von G9 - diskutiert, ob und wie die Kinder sich in der Schule wohlfühlen. Er hofft, dass nicht wieder derselbe Fehler wie bei G8 gemacht werde: Damals sei es primär um die Struktur gegangen, anstatt wirklich die Schulbildung zu verbessern.

Volz findet es wichtiger, sich zu fragen:

Wie werde ich jedem einzelnen Kind gerecht? Was wollen wir erreichen? Mehr Zeit? Mehr Sozialkompetenz? Mehr Skills? Johannes Volz

In „ideologisch gefärbten Gesprächen“ gewinne er immer wieder den Eindruck, „dass eine Fabrik „Schule“ eine bestimmte Art von Kindern produzieren soll - und das kann nicht funktionieren“. Für seine eigenen Kinder sei ihm vor allem Stabilität wichtig gewesen: „Sie sollen ihr Leben selbst gestalten und auch mit Schwierigkeiten umgehen können.“

Warum Helikopter-Eltern nicht das Hauptproblem sind:

Während seiner Zeit im GEB habe er viele sehr bewusste und informierte Eltern erlebt, sagt Johannes Volz. Bisweilen seien fordernde Eltern auch übers Ziel hinausgeschossen. Allerdings schränkt er gleichzeitig ein: Viel mehr Eltern, als man meine, ließen Schule „einfach so laufen“ und tauchten in der Regel auch nicht bei Elternabenden auf.

So kritisiert er, in der Region richte man den Blick zu sehr auf Familien mit hohem Bildungsniveau der Eltern: „Und aus dieser verengten Perspektive machen wir dann Schule.“ Kann ein Elternvertreter da gegensteuern? Nur bedingt. Über Infos auf der Webseite. Oder über den direkten Kontakt, sagt Volz. Er habe er Hunderte von Telefonaten mit Eltern geführt, die ihn um Rat nach der besten Schule für ihre Kinder fragten.

Was am Ende zählt:

Volz hat sich nicht nur für die Gemeinschaftsschule eingesetzt, sondern ist auch von einer „gut gestalteten“ Ganztagsgrundschule überzeugt. Die sei im Gegensatz zum Hort kostenlos und daher „unerlässlich, um allen Kindern gerecht zu werden“.

Der Gesamtelternbeirat (GEB) ... ... der öffentlichen Schulen der Stadt Ravensburg ist die Interessenvertretung aller Eltern mit Kindern an diesen Schulen. Die Elternbeiratsvorsitzenden der jeweiligen Schulen sowie ihre Stellvertreter sind automatisch Mitglieder im GEB. Unter anderem kann das Gremium Vorschläge und Empfehlungen an den Schulträger oder die Schulaufsichtsbehörde richten.

Dennoch habe er weder den Ganztag noch andere Dingen versucht, durchzusetzen. Wichtiger sei ihn gewesen, „Polarisierungen rauszunehmen“. Dazu passt seine Einschätzung dessen, was erfolgreiche Schule bedeutet. Dabei gehe es weniger um pädagogische Ansätze: „Sie gelingt dann, wenn die Lehrer gut sind“.

Der Gesamtelternbeirat (GEB) der öffentlichen Schulen der Stadt Ravensburg ist die Interessenvertretung aller Eltern mit Kindern an diesen Schulen. Die Elternbeiratsvorsitzenden der jeweiligen Schulen sowie ihre Stellvertreter sind automatisch Mitglieder im GEB. Unter anderem kann das Gremium Vorschläge und Empfehlungen an den Schulträger oder die Schulaufsichtsbehörde richten.