EVR–Junioren starten mit sechs Punkten in die Saison

Einen Bilderbuchstart mit sechs Punkten in Landsberg haben die U20–Junioren des EV Ravensburg in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) hingelegt. Mit 5:1 und 5:2 fielen die Erfolge der EVR–Eishockeyspieler gegen die HC Landsberg Riverkings deutlich aus, wobei jeweils nach einem 1:1 im ersten Abschnitt das zweite Drittel spielentscheidend war.

Im Eröffnungsspiel der Qualifikationsrunde Süd, wie die DNL–Staffel der Ravensburger in dieser Saison neu heißt, war in der achten Minute zunächst Landsbergs Tim Söldner mit einem Penalty erfolgreich. Arthur Kreider nutzte in der 14. Minute aber eine Ravensburger Überzahl zum Ausgleich. In der 23. Minute brachte Maxim Kessler den EVR in Führung. Die Antwort der Gastgeber folgte mit dem 2:2 durch Felix Merkle knapp zwei Minuten später prompt. Doch wiederum nur sechs Sekunden später brachte Kreider die Scheibe zum 3:2 erneut im Landsberger Tor unter. Das 4:2 von Alexander Nidens in der 35. Minute bedeutete laut Mitteilung bereits eine Vorentscheidung. Sechs Sekunden vor dem Schlusspfiff gelang im letzten Drittel Philipp Wirz das 5:2.

Ravensburg erzielt zwei Treffer in Unterzahl

Mit einem Powerplaytor von Verteidiger Mikhail Sokolov eröffnete der EVR in der vierten Minute des zweiten Spiels zwei Tage später den Torreigen. Felix Merkle glich in der 14. Minute aus. Das zweite Drittel gehörte den Ravensburgern. Tim Reiner brachte die Oberschwaben in der 30. Minute mit 2:1 in Führung. Zwei Unterzahltore entschieden danach das Spiel. Zunächst traf der aus der U17 zu den Junioren aufgerückte Arthur Kreider, mit insgesamt sieben Punkten erfolgreichster EVR–Scorer des Wochenendes, in der 36. Minute zum 3:1. 17 Sekunden zuvor musste Tim Böhm auf die Strafbank. Nur eineinhalb Minuten nach dem 3:1 war Oleg Gettinger ebenfalls mit einem Treffer in Unterzahl zum 4:1 erfolgreich. Robin Böhm erzielte in der 54. Minute den 5:1–Endstand für die Mannschaft von Trainer Jan Benda. In einem fairen Spiel kassierten beide Mannschaften nur je zwei Strafminuten. In der ersten Partie hatte es noch vier Strafen für Landsberg und sechs für den EVR gegeben.