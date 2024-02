EVR-Junioren setzen ihre Siegesserie fort

Mit einem 5:1-Erfolg gegen den EHC Klostersee haben die U20-Junioren des EV Ravensburg ihre Erfolgsserie fortgesetzt und Platz zwei in der Deutschen Nachwuchsliga III Süd vor dem Mannheimer ERC behauptet. Die Serie der Ravensburger U15 in der Bayernliga ist gegen Freiburg gerissen.

Deutsche Nachwuchsliga III: EV Ravensburg - EHC Klostersee 5:1. - Der EHC Klostersee war nur mit zwei Reihen nach Ravensburg angereist und dezimierte sich dann auch noch früh selbst. Bereits in der fünften Spielminute musste der Gästespieler Ferdinand Löchle nach einem Bandencheck vom Eis. Die fünfminütige Überzahl konnte der EVR aber nicht zur Führung nutzen. Die neun Feldspieler der Gäste standen laut Mitteilung jeweils sehr gut organisiert vor einer hervorragenden Torhüterin Miriam Siebert. Nur Paul Gavrish schaffte es, Siebert in der 13. Minute zum 1:0 zu überwinden.

Auch im zweiten Drittel bissen sich die Ravensburger an den Grafingern zunächst die Zähne aus. Erst in der 36. Minute lupfte Maxim Kessler die Scheibe aus der Drehung hoch unter die Latte zum 2:0. Siebert sah den Schuss zu spät. Bereits eine Minute später jagte Alexander Rudkovski den Puck aus kurzer Distanz zum 3:0 ins Netz. Gegen einen EHC Klostersee, der kaum noch Zwingendes nach vorne zustande brachte, war dieser Treffer eine Vorentscheidung.

Im Schlussdrittel zeigten die Gäste mit dem 3:1 aber plötzlich wieder ein Lebenszeichen. Sie schafften es jedoch nicht mehr, das Spiel in den Griff zu bekommen oder gar zu drehen. Mikhail Sokolov in der 54. Minute und Tim Reiner in der 57. Minute sorgten aus Ravensburger Sicht für klare Verhältnisse.

U15-Bayernliga: EV Ravensburg - HC Landsberg 5:3. - Kurz vor Ende des ersten Drittels ging Landsberg überraschend in Führung. Dem EVR gelang in der 27. Minute der Ausgleich. Ab der 32. Minute mussten die Ravensburger aber erneut einem Rückstand hinterherlaufen, der in der 38. Minute erneut ausgeglichen werden konnte. Im Schlussdrittel entschieden die Oberschwaben das Spiel. Bereits 32 Sekunden nach Wiederanpfiff hieß es 3:2. In der 48. Minute fiel das 4:2 und in der 53. Minute der fünfte Treffer. Landsberg kam eineinhalb Minuten später auf 3:5 heran und machte das Spiel noch einmal spannend. Ravensburg leistete sich mit nur sechs kleinen Strafen nicht übermäßig viele Aufenthalte in der Kühlbox, kassierte aber alle drei Gegentreffer in Unterzahl.

Die Tore für den EVR erzielten Dion Zerr, Maxim Kinast, Kiril Krening, Noel Naimiller und Emil Lichtenwald.

EHC Freiburg - EV Ravensburg 4:3. - Im zweiten Spiel des Wochenendes in Freiburg ist in einem spannenden Spiel die Erfolgsserie der Ravensburger U15 gerissen. Der EVR ist zwar weiterhin Tabellenführer, doch Freiburg und Kaufbeuren sind dicht herangerückt. Ravensburg ging bereits in der vierten Minute in Führung. Doch dann kippte das Spiel. Freiburg glich in der 15. Minute aus und erzielte eineinhalb Minuten später das 2:1. In der 24. Minute erhöhten die Breisgauer auf 3:1. Der EVR bot dennoch ein gutes Spiel und erzielte in der 27. Minute den Anschlusstreffer und in der 32. Minute den Ausgleich. Doch in der 49. Minute fiel die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Maxim Kinast, Luke Schmelzer und Noel Naimiller trafen für den EVR.