EV Ravensburg will gegen Haßfurt das dritte Spiel erzwingen

Im Heimspiel der ersten Runde der Landesliga-Play-offs empfängt der EV Ravensburg am Samstag (17 Uhr/CHG-Arena) den ESC Haßfurt. Der Eintritt ist laut Mitteilung des EVR dank des Sponsors Dr. Siegfried Keck für alle frei. Für die Ravensburger Eishockeyspieler geht es bereits darum, das Saisonende zu verhindern. Gewinnt der EVR, kommt es am Sonntag zum entscheidenden dritten Spiel in Haßfurt.

Trainer Pyry Eskola kann am Samstag vier komplette Reihen aufbieten. Im Tor dürfte wieder der zuletzt überragend haltende U20-Goalie Davis Zvejnieks stehen. Dennoch dürfte ein Erfolg gegen den Tabellenzweiten der Landesligagruppe B sehr schwer werden. Auch wenn die Niederlage im ersten Spiel gemessen an den Spielanteilen mit 2:7 zu hoch ausgefallen ist, zeigte sich doch drastisch der Unterschied zwischen beiden Teams. Spieler vom Kaliber der tschechischen Cracks im Haßfurter Kader hat der EVR, der ohne bezahlte Akteure antritt, nicht.

Gute Mischung im Ravensburg Team

Haßfurt kann auf seine Stürmer Jan Trübnaker und Jakub Smarek sowie auf Topverteidiger Tomas Pribyl setzen. Der EVR wird versuchen, mit der Ausgeglichenheit seiner vier Reihen zum Erfolg zu kommen. Zu den erfahrenen Spielern kommen die jungen Kräfte aus dem Juniorenteam in der DNL hinzu. Philipp Wirz und Mikhail Sokolov haben sich Stammplätze im Herrenteam erspielt, Tim Reiner hat in Haßfurt einen der beiden Treffer erzielt.

Eigentlich können Eskola und seine Mannschaft gelassen in dieses Spiel gehen. Das Saisonziel war laut Mitteilung, die Klasse zu halten. Das hat der EVR mit Platz sieben nach der Hauptrunde souverän geschafft. Alles, was danach kam, ist die Kür. Nachdem man zu Saisonanfang gegen die Spitzenteams der Gruppe A stets den Kürzeren zog, konnte zuletzt in Burgau und gegen Sonthofen gepunktet werden. Die Playoff-Qualifikation gelang souverän.