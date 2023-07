EV Ravensburg verpflichtet einen neuen Trainer

Der EV Ravensburg hat in Roman Vanek einen weiteren hauptamtlichen Trainer verpflichtet. Der 45–jährige Tscheche wird die erste Mannschaft des EVR in der Eishockey–Landesliga Bayern übernehmen und zudem die jüngeren Jahrgänge in der Jugendarbeit betreuen. Für die beiden U9–Mannschaften wird er laut Mitteilung als Headcoach arbeiten und bei der U11, der U7 und in der Laufschule zusätzlich zu den Teamtrainern auf dem Eis stehen. Vanek wird mit Beginn des Eistrainings am 7. August nach Ravensburg kommen.

Vanek kennt die bayerische Landesliga bereits

„Wir haben einen Trainer gesucht, der sowohl über Erfahrungen mit Seniorenmannschaft verfügt als auch umfassende Kompetenzen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mitbringt“, sagt EVR–Sportvorstand Dieter Breuer. Vanek habe an verschiedenen Stationen bewiesen, dass er mit dieser Kombination bestens umgehen könne. Zudem kennt er die Landesliga Bayern aus seiner Zeit als Spieler beim EV Moosburg. Die bisherigen hauptamtlichen Trainer Jan Benda und Alexander Rusch werde er „ideal ergänzen“, wie der EVR mitteilt.

Vanek hat fünf Jahre lang Jugendteams in seiner tschechischen Heimat trainiert und wechselte danach für zwei Jahre in die Nachwuchsarbeit des EHC Nürnberg. In den vergangenen sieben Jahren folgten mehrere Stationen in Südtirol, zuletzt als Cheftrainer der zweiten Mannschaft und der U15 in Gröden. Als Spieler war Vanek unter anderem in der tschechischen Extraliga aktiv. Der EVR und Vanek haben zunächst eine Zusammenarbeit für die kommende Saison vereinbart.