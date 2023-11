EV Ravensburg verpasst den Sprung nach vorne

Mit einem 5:4-Erfolg und einer 2:3-Niederlage in Weiden hat der EV Ravensburg Anschluss an das Mittelfeld der Qualifikationsgruppe Süd in der Deutschen Nachwuchsliga III gehalten. Einen Sprung nach vorne hat der EVR aber verpasst. Die Ravensburger U17 ist erfolgreich in die Meisterrunde der Bayernliga gestartet.

Doppelschlag bringt Weiden auf die Siegerstraße

Im ersten Spiel der Ravensburger U20 glich Robin Böhm in Überzahl in der 15. Minute die Führung der Weidener aus der dritten Minute aus. Kurz nach dem 1:1 musste Böhm auf die Strafbank, was Weiden zur erneuten Führung nutzte. In der Schlussminute des ersten Drittels bauten die Gastgeber ihren Vorsprung auf 3:1 aus. Daniel Mat verkürzte mit einem weiteren Überzahltreffer auf 2:3. Die Weidener Antwort folgte vier Minuten später mit dem 4:2. der EVR blieb durch Maxim Kessler aber dran (34.), Tim Reiner schoss zu Beginn des Schlussdrittels den Ausgleich. Schließlich entschied Maxim Grammatik mit dem dritten Ravensburger Überzahltor in der 47. Minute das Spiel.

Im zweiten Spiel ging Weiden in der 26. Minute in Führung. Mikhail Sokolov glich in der 39. Minute aus. Im Schlussdrittel wurde das Spiel in der 47. und 49. Minute durch zwei Weidener Treffer innerhalb von knapp zwei Minuten entschieden. Maxim Gramatik verkürzte zwar noch auf 2:3 (50.). Der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.

Ein klasse Penalty sorgt für den Sieg

U17-Bayernliga: Der EV Ravensburg hat im ersten Spiel der Meisterrunde seine Aufstiegsambitionen unterstrichen und den EV Weiden mit 4:3 nach Penaltyschießen geschlagen. Nachdem es in der Vorrunde keinen ernsthaften Gegner für die Ravensburger gegeben hatte, zeigte sich schnell, dass die Oberpfälzer von einem anderen Kaliber sind. Mit ihrem körperbetonten Spiel brachten sie den EVR laut Mitteilung immer wieder in Verlegenheit, kassierten dabei aber zu viele Strafen..

Lars Schulz brachte den EVR in der sechsten Minute mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck in Führung. Ravensburg spielte danach überlegen und hätte die Führung ausbauen können. Zwei Minuten vor dem Drittelende rächten sich aber die vergebenen Chancen und Weiden glich aus. Als der EVR die Scheibe vor dem Tor nicht wegbrachte, fiel in der 27. Minute das 1:2. Ravensburgs Alexander Nidens glich zwei Minuten später wieder aus. Das 2:3 gegen Ende des zweiten Drittels glich Schulz im Powerplay in der 55. Minute aus. Im Penaltyschießen traf zunächst wiederum Schulz. Yaroslav Raivakhovskyi entschied das Spiel mit einem sehenswerten Penalty, bei dem er sich die Scheibe selbst durch die Beine spielte.

U13-Talente sichern sich den zweiten Sieg

U13-Bayernliga: EV Ravensburg ‐ ESV Kaufbeuren 0:14; Germering ‐ EVR 4:5. ‐ Kaufbeuren stand schon als Sieger der Vorrundengruppe fest, kannte aber dennoch kein Erbarmen. In Germering gelang dem EVR ein zweiter Sieg. Mit fünf Punkten und vier Zählern Vorsprung vor Germering belegen die Ravensburger Platz fünf in der Vorrundengruppe.

U11-Meldeklasse A: EV Ravensburg ‐ ECDC Memmingen 8:20. ‐ Auf den Kleinfeldern verlor der EVR zunächst mit 2:9 und 4:6. Auf dem großen Feld ging Ravensburg mit 2:0 in Führung, musste dann aber fünf Memminger Treffer hinnehmen.