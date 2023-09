EV Ravensburg testet gegen Bietigheim

Erstmals unter der Leitung ihres neuen Trainers Pyry Eskola geht am Sonntag um 18.30 Uhr die in die Eishockey–Landesliga Bayern aufgestiegene erste Mannschaft des EV Ravensburg zu einem Testspiel aufs Eis. Zu Gast ist die Vereinsmannschaft aus Bietigheim–Bissingen und damit ein guter alter Bekannter aus den Zeiten in der Regionalliga Südwest.

Gut einen Monat, bevor es am 20. Oktober mit dem Auswärtsspiel in Sonthofen in der Landesliga losgeht, wird das Spiel für Pyry Eskola ein guter Gradmesser sein, wo sein neues Team sportlich steht. Die Ravensburger haben im Sommer einige Rückkehrer wie Christopher Repka willkommen geheißen. Der Eintritt am Sonntag in die CHG–Arena ist laut Mitteilung frei.