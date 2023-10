EV Ravensburg startet die Landesligasaison mit einem Heimspiel

Der EV Ravensburg beginnt am Freitag die Saison in der Eishockey-Landesliga Bayern. Der Aufsteiger und letztjährige Bezirksliga-Vizemeister bekommt es am Freitag im ersten Auswärtsspiel mit Sonthofen und damit einem Topteam der Landesliga zu tun. Am Sonntag (18 Uhr/CHG-Arena) ist die Heimpremiere gegen die Wanderers Germering.

Mit der Landesliga Bayern hat beim EVR, der jahrelang in der Regionalliga Südwest antrat, niemand Erfahrung. Die Germeringer dagegen sind in der Landesliga eine feste Größe und setzen vorwiegend auf Eigengewächse und junge Spieler. Auch die Ravensburger bieten erneut einen Kader mit ausschließlich einheimischen Spielern auf.

Die Abwehr ist durch Rückkehrer verstärkt worden

Für den neuen EVR-Trainer Pyry Eskola, zuletzt Co-Trainer in der DEL2 in Freiburg, sowie das gesamte Team ist die Liga Neuland. Die Mannschaft des Vorjahres ist fast komplett zusammengeblieben und hat durch einige Rückkehrer an Tiefe gewonnen. Dies betrifft insbesondere die Abwehr, in die mit dem erfahrenen Dominik Fehr, dem früheren U20- Kapitän Paul Bohlmann und dem in der vergangenen Saison früh verletzten Kevin-Anton Bibischew drei Spieler zurückgekehrt sind. Nach einem Jahr in Schweden kehrt Stürmer Lorenz Lagoda, auch Eric Thiel schnürt wieder die Schuhe für den EVR.

Die Landesliga Bayern spielt in zwei regionalen Gruppen je zehn Mannschaften. Ravensburg trifft noch auf Burgau, Lechbruck, Forst, Reichersbeuren, Ottobrunn, Pfronten und Fürstenfeldbruck. Nach einer Einfachrunde mit 18 Spielen stehen die Teams auf den Plätzen eins bis vier in der Meisterrunde und spielen um den Aufstieg in die Bayernliga. Die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis zehn spielen in weiteren zwölf Spielen gegen die gleich platzierten Teams der Gruppe B. Wer nach der Zwischenrunde auf den beiden letzten Plätzen steht, spielt den Absteiger aus. Ziel des EVR ist es, die Liga zu halten ‐ möglichst vor den Play-downs.

Jugendliche bis 18 Jahren und Rentner haben freien Eintritt zu den Landesligaspielen des EV Ravensburg. Ansonsten kostet die Karte fünf Euro, für EVR-Mitglieder drei Euro.