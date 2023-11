EV Ravensburg siegt überzeugen und erhält dann eine Packung

Der EV Ravensburg hat in der Eishockey-Landesliga Bayern mit seiner bislang besten Saisonleistung den EV Fürstenfeldbruck mit 6:1 geschlagen. Damit gelang auch gegen den dritten direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte ein Sieg. Das zweite Wochenendspiel verlor der EVR dagegen beim ESV Burgau, einem Vertreter aus der oberen Tabellenhälfte, mit 2:11.

Der Fokus der Ravensburger lag laut Mitteilung auf dem Spiel gegen Fürstenfeldbruck. Im Bemühen um den Klassenerhalt gilt es gegen die Teams zu punkten, die am Ende vermutlich ebenfalls in der unteren Hälfte stehen werden. Einmal mehr begann der Abend gar nicht nach dem Geschmack des EVR-Anhangs. In der fünften Minute hatten die Gäste zu viel Platz. Den Schuss aus spitzem Winkel sah Ravensburgs Goalie Timo Röder aufgrund des Gewusels vor ihm zu spät.

Nach dem Führungstreffer läuft es beim EVR

Wie so oft nach einem Rückstand verkrampfte der EVR und brachte kaum gefährliche Aktionen vor dem Tor zustande. In der 13. Minute nahm Philipp Heckenberger jedoch dem Goalie die Sicht und Marco Gutekunst traf zum Ausgleich. In der 28. Minute war die gleiche Kombination mit Torschütze Gutekunst sowie den Vorlagengebern Adrian Kirsch und Heckenberger zur Führung erfolgreich. Nun lief es beim EVR. Die Gäste konnten das enorme Tempo nicht mitgehen. Knapp eine Minute nach dem 2:1 schoss Sven Schulz in Überzahl das 3:1. Eine weitere Minute später hieß es durch Heckenberger 4:1. In der 33. Minute liefen zwei Ravensburger aufs Fürstenfeldbrucker Tor und hatten den Goalie schon ausgespielt. Doch statt des fünften Treffers gab es eine Rangelei, in deren Folge der Fürstenfeldbrucker Torhüter eine Matchstrafe erhielt.

Die fünf Minuten Überzahl konnte Ravensburg aber nicht nutzen. Bis zum 5:1 durch Steffen Kirsch dauerte es bis zur 48. Minute. Der EVR leistete sich danach Strafzeit um Strafzeit. Nach einem harten Check an der Bande musste auch ein Ravensburger vom Eis. Zweimal überstand Ravensburg eine doppelte Unterzahl. Mit einem Mann weniger auf dem Eis erzielte Kapitän Johann Katjuschenko sogar noch das 6:1 (57.).

Im ersten Drittel hält Ravensburg noch gut dagegen

Nach einer dicken Packung für den EVR sah es in Burgau nach dem ersten Drittel noch nicht aus. Zwar waren die Gastgeber in der fünften Minute in Führung gegangen. Verteidiger Mikhail Sokolov schlenzte die Scheibe jedoch in der elften Minute zum Ausgleich ins Burgauer Netz. Beide Teams spielten schnelles Eishockey und boten den mehr als 400 Zuschauern beste Unterhaltung.

Im zweiten Drittel wurde der EVR jedoch von glänzend aufspielenden Gastgebern überrollt. Bis zur zweiten Drittelpause erhöhte Burgau auf 7:1, in der 56. Minute stand es bereits 11:1. Immerhin war es den Ravensburgern vorbehalten, erneut durch Sokolov den letzten Treffer des Abends zu erzielen.

U20-Junioren behaupten Platz sechs

U20: Mit einem 6:3 gegen den Tabellendritten EC Peiting haben die Junioren des EV Ravensburg ihren sechsten Platz im Mittelfeld der Tabelle der DNL-Qualifikationsrunde Süd behauptet. Der Rückstand auf Peiting ist auf drei Punkte geschrumpft, der Vorsprung auf den Siebten Landsberg auf 15 Zähler angewachsen. Peiting legte im ersten Drittel zweimal vor. Maxim Gramatik und Arthur Kreider konnten jeweils wenig später ausgleichen. In der 39. Minute traf Peiting zum 32.

Dem EVR gelang jedoch eine fulminante Schlussphase. Philipp Wirz (48.), Gramatik in doppelter Überzahl (52.) sowie mit seinem dritten Treffer des Abends (57.) sowie Daniel Mat eine halbe Minute vor dem Ende mit einem schönen Sololauf machten den Ravensburger Sieg perfekt.