EV Ravensburg sichert sich zwei Punkte beim Tabellenführer

Erwartet stark hat sich der Tabellenführer Selb in der Qualifikationsrunde der Deutschen Nachwuchsliga III in den Heimspielen gegen den EV Ravensburg präsentiert. Dennoch gelang es den U20-Spielern des EVR, im ersten Spiel zwei Punkte zu entführen. Im zweiten Spiel wurde es deutlicher.

Nach einem 0:0 im ersten Drittel erzielte Selb im ersten Spiel in der ersten Minuten des zweiten Drittels die Führung. Robin Böhm glich in der 34. Minute aus. Nur knapp eine Minute später schoss er den EVR im Powerplay in Führung. Im Schlussdrittel folgte nach 40 Sekunden der dritte Streich des Ravensburger Stürmers mit dem 3:1. Selb hielt dagegen und glich durch Treffer in der 45. und 52. Minute aus. Nach einer spannenden Schlussphase ging es in die Verlängerung. Zwei Sekunden vor Abpfiff schoss Arthur Kreider die Scheibe zum 4:3-Sieg der Ravensburger ins Netz.

Das zweite Spiel war nicht ganz so knapp. Selb legte auf 2:0 vor, Mikhail Sokolov verkürzte in der 16. Minute auf 1:2. Im zweiten Drittel blieb es bei einem Treffer in der 39. Minute zum 3:1 für Selb in Unterzahl. Das 4:1 in der 45. Minute bedeutete die Vorentscheidung. Das 2:4 durch Oleg Gettinger knapp zwei Minuten vor dem Ende kam zu spät. Der EVR kämpfte um den Anschlusstreffer, kassierte aber nur noch eine Spieldauerstrafe.