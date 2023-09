EV Ravensburg setzt weiter auf eigene Spieler

Der EV Ravensburg hat die Kaderplanung für die Saison in der bayerischen Eishockey–Landesliga vorerst abgeschlossen. Nach dem Aufstieg bleibt der EVR laut Mitteilung seiner Linie treu, ausschließlich auf einheimische Spieler zu setzen. Die Ravensburger Spieler kommen entweder aus dem Verein oder sind wegen Beruf oder Studium ins Schussental gekommen.

„Als Vizemeister der bayerischen Bezirksligisten hat die Mannschaft auch in den engen Play–off–Spielen der letzten Saison ihre Qualitäten bewiesen“, sagt EVR–Sportvorstand Dieter Breuer. „Wir trauen ihr auch eine Klasse höher eine gute Rolle zu.“ Das Saisonziel dess Aufsteigers ist zunächst der Klassenerhalt.

Zwei Zugänge sollen für Stabilität sorgen

Einfache Spiele wie oftmals in der Bezirksliga wird es für den EVR in der Landesliga wohl nicht mehr geben. Umso wichtiger werde die Stabilität in der Hintermannschaft sein, teilt der Club mit. In Dominik Fehr kehrt ein routinierter Verteidiger, der seine Stärken im Spielaufbau hat, in die Mannschaft zurück. Zusätzliche Stabilität soll Paul Bohlmann in die Hintermannschaft bringen. Der ehemalige Juniorenkapitän des EVR kehrt nach einem Jahr beim ESV Türkheim zurück.

Flexibel einsetzbar ist der Rückkehrer Christopher Repka. Neben ihm stehen auch die Stürmer André Martini, Erik Thiel und Lorenz Lagoda, der zuletzt in Schweden gespielt hat, wieder für den EVR auf dem Eis. Trainer Pyry Eskola steht ein Kader von 25 Feldspielern und drei Torhütern zur Verfügung. Geplant ist auch der Einsatz von Spielern aus der U20. Der Auftrag an Eskola und den Juniorentrainer Jan Benda ist, langfristig eine Aktivenmannschaft aus eigenen Spielern des EVR zu sichern.

Der Kader des EV Ravensburg für die Landesligasaison 2023/24: Tor: Florian Kreft, Timo Röder, Jonas Waldherr; Abwehr: Louis Delsor, Dominik Fehr, Pablo Koidl, Robin Urbaniak, Paul Bohlmann, David Vichylo, Ludwig Valenti, Anton Bibischew, Luca Schoenauer, Martin Wenter; Sturm: Alex und Johann Katjuschenko, Adrian und Steffen Kirsch, David und Simon Heckenberger, Marco Gutekunst, Sven Schulz, Marcel Mezler, Fabian Herzog, Erik Thiel, Andre Martini, Christopher Repka, Lorenz Lagoda, Julian Bergs.