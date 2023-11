EV Ravensburg schnuppert am Punktgewinn

Der EV Ravensburg ist in der Eishockey-Landesliga Bayern beim Tabellenführer nah dran gewesen an einem Punktgewinn. Letztlich verloren die Oberschwaben beim Spitzenreiter Wanderers Germering mit 1:3 und zogen damit erneut gegen ein Topteam der Liga den Kürzeren.

Wie bereits in Burgau machte der EVR im ersten Drittel den favorisierten Gastgebern laut Mitteilung das Leben schwer. Germering spielte zwar überlegen, doch Ravensburg ließ mit konsequenter Defensivarbeit nur wenig zu. Die Hoffnung, ein 0:0 in die Kabine zu retten, zerschlug sich jedoch kurz vor der Pausensirene, als ein Schuss des Germeringer Verteidigers Maximilian Raß im Ravensburger Kasten einschlug.

Entscheidung fällt erst Sekunden vor Schluss

Im zweiten Drittel zeigte der EVR mehr Mut nach vorne und setzte Germering in einigen Szenen unter Druck. Ein Missverständnis beim Wechseln auf Germeringer Seite ebnete in der 29. Minute den Weg zum Ausgleich. Adrian Kirsch zog alleine vors Germeringer Tor und düpierte den Goalie mit einem Schuss zwischen die Schoner. Zwei Unterzahlsituationen überstand Ravensburg unbeschadet. Doch auch dieses Mal gelang es nicht, mit einem Unentschieden in die Pause zu kommen. Konstantin Kolb nutzte eine unübersichtliche Situation vor dem Tor zum 2:1 (38.).

Im letzten Drittel drängte der EVR im Bewusstsein, dass hier etwas zu holen ist, auf den Ausgleich. Chancen gab es, aber keinen erfolgreichen Abschluss. Trainer Pyry Eskola holte in der Schlussphase den Torhüter vom Eis. 36 Sekunden vor dem Ende erzielte Germering das 3:1 ins leere Tor.