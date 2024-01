EV Ravensburg punktet gegen die Favoriten

Dem EV Ravensburg ist es in der Eishockey-Landesliga Bayern erstmals gelungen, gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte zu punkten. Dem 7:6-Erfolg nach Verlängerung gegen den EV Pfronten ließ der EVR einen überraschenden Punktgewinn bei Spitzenreiter Burgau folgen.

Die Punkte waren laut Mitteilung wichtig, denn Ottobrunn überraschte mit einem Sieg in Germering, sodass sich am knappen Vorsprung des EVR in der Tabelle nichts geändert hat. An diesem Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) gilt es, gegen Schlusslicht Lechbruck zu siegen.

Motivierende Szene

Pfronten ging wie erwartet zweikampfbetont ins Spiel und Ravensburg tat sich zunächst schwer. Bereits in der vierten Minute gingen die Gäste in Führung. Bis zur 17. Minute lief der EVR dem Rückstand hinterher. Dann traf Christopher Repka zum 1:1. Aufreger des ersten Drittels war ein aus Sicht der Ravensburger nicht geahndeter Ellbogencheck ins Gesicht von Kapitän Johann Katjuschenko. Er musste minutenlang behandelt werden. Auf sein Team wirkte die Szene jedoch motivierend. Die Ravensburger gingen anschließend energischer in die Zweikämpfe. Kurz vor der ersten Pause wurde nach einem Scheibengewinn Philipp Heckenberger angespielt. Er zog davon und verwandelte 28 Sekunden vor dem Drittelende zur 2:1-Führung.

In der 23. Minute erhöhte Steffen Kirsch in Überzahl auf 3:1. Die zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhafte EVR-Führung rückte Pfrontens Topscorer Filip Matejka postwendend mit dem Anschlusstreffer zurecht. Ravensburg blieb aber dran, Kirsch sorgte mit seinem nächsten Treffer für das 4:2 (28.). Pfronten drückte vehement und kam durch Treffer in der 33. und 37. Minute zum 4:4. Der EVR bäumte sich auf und lag nach Kirschs drittem Treffer wieder in Führung.

Vor dem letzten Drittel hatte sich die Freude des EVR-Trainers Pyry Eskola über den aufgefüllten Kader bereits wieder verflüchtigt. Philipp Heckenberger konnte nach einem Schlag auf den Oberarm nicht weitermachen. Dennoch nahm Ravensburg das Heft in die Hand, angeführt von Johann Katjuschenko mit zugepflastertem Gesicht. Der Kapitän drosch in der 48. Minute in Überzahl die Scheibe zum 6:4 unter die Latte. Sven Schulz verpasste wenig später mit einem Schuss aufs Kreuzeck eine Vorentscheidung um Millimeter. So war Pfronten längst noch nicht geschlagen. Matejka wurde in der 54. Minute sträflich alleine gelassen und vollendete zum Anschluss. 80 Sekunden vor dem Schlusspfiff gab es den aus EVR-Sicht bitteren Ausgleich.

Sven Schulz sichert den Zusatzpunkt

In der Verlängerung setzte sich aber nach gut einer Minute Sven Schulz energisch durch und traf mit einem flachen Schuss. Der Jubel über den Zusatzpunkt war groß - für Johann Katjuschenko ging es direkt aus der Kabine zum Nähen ins Krankenhaus.

Bei Spitzenreiter Burgau sorgte der EVR vor mehr als 400 Zuschauern für eine Überraschung. Zwar geriet Ravensburg im ersten Drittel in Rückstand. Im zweiten Abschnitt drehte der EVR aber die Partie. Steffen Kirsch glich aus (29.). Aufgelegt hatte ihm die Scheibe sein Bruder Adrian, der nach längerer Verletzungspause wieder im Ravensburger Aufgebot stand. Mikhail Sokolov schoss den EVR in der 35. Minute in Führung. Burgau glich in der 50. Minute aus und schien nach dem 3:2 (54.) auf der Siegerstraße. Johann Katjuschenko sicherte aber mit dem späten 3:3 (56.) den Punkt für den EVR. In der Verlängerung hatten die Oberschwaben das Nachsehen. Bis 36 Sekunden vor Schluss hielt Ravensburg mit einem überragenden Goalie Davis Zvejnieks durch, ehe Patrik Kozlik Burgau den Zusatzpunkt sicherte.

U17 holt sich ganz wichtige Punkte

Das wichtigste Spiel der Ravensburger Nachwuchsteams am vergangenen Wochenende gewann die U17 in der Bayernliga-Endrunde mit 5:1 gegen Selb. Die Mannschaft von Trainer Stephan Jürgens bot laut Mitteilung erneut begeisterndes Eishockey und hätte den Tabellenzweiten noch höher schlagen können. Am Wochenende gastiert der EVR in Selb. Gewinnen die Oberschwaben auch dort, sind die bayerische Meisterschaft und die Aufstiegsspiele in die DNL in greifbarer Nähe. Selb war das bisher stärkste U17-Gastteam, das in dieser Saison in der CHG-Arena gespielt hat. Mit hohem Tempo gingen beide Mannschaften ins Spiel. Zur Führung durch Devid Teilhof kämpfte der EVR in der sechsten Minute die Scheibe regelrecht ins Tor. Glück hatte Ravensburg, dass 17 Sekunden vor der ersten Pause ein Schuss von Artur Myshkin hoch ins Selber Gehäuse segelte. Das zweite Drittel war geprägt von zahlreichen verpassten EVR-Chancen. So blieb es bei zwei Toren durch Yaroslav Raivakhovskyi (36.) und Ilja Katjuschenko (38.). Im letzten Drittel setzten die Gäste mit dem 4:1 (47.) ein Zeichen, dass man das Spiel noch nicht abhaken durfte. Mit dem 5:1 erneut durch Teilhof (54.) waren aber auch die letzten Zweifel beseitigt.