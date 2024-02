EV Ravensburg muss eine zu hohe Niederlage hinnehmen

Der EV Ravensburg hat sich im ersten Play-off-Spiel in der Eishockey-Landesliga in Haßfurt zwei Drittel lang sehr gut verkauft. Am Ende verlor der EVR beim Favoriten aber doch mit 2:7. Am Samstag (17 Uhr/CHG-Arena) geht es für Ravensburg darum, ein entscheidendes drittes Spiel zu erzwingen.

Der mit kompletten vier Reihen aufgelaufene EVR kam in Haßfurt sehr gut in die Partie und überstand in den Anfangsminuten auch zwei Strafzeiten unbeschadet. Vor rund 800 Zuschauern entwickelte sich ein flottes Spiel. In der 16. Minute vollendete André Martini eine Kombination über Alex Katjuschenko und Sven Schulz zum 1:0 für Ravensburg. Nur 18 Sekunden später glich allerdings Michael Stach für den ESC Haßfurt aus.

Der Start ins zweite Drittel missglückt völlig

Der Auftakt ins zweite Drittel missglückte dem EVR völlig. Haßfurts Topverteidiger Tomas Pribyl war in in Überzahl zum 2:1 erfolgreich (23.). 24 Sekunden erhöhte der Kanadier Samy Pare auf 3:1. U20-Stürmer Tim Reiner verkürzte aber nach Vorlage von Steffen Kirsch und Mikhail Sokolov auf 2:3 (36.). Haßfurt drückte nun aufs Tempo und kam durch die Paradereihe - der Tscheche Jan Trübenekr bediente seinen Landsmann Jakub Smarek - zum 4:2 (40.).

Durch Smareks Treffer zum 5:2 (41.) wurden die Ravensburger Hoffnungen auf eine Aufholjagd im Keim erstickt. Nach einer strittigen Strafe, die Schiedsrichter hatte zu viele EVR-Spieler auf dem Eis gezählt, folgte in der 43. Minute das 6:2 durch Pribyl. Der EVR war da sogar in doppelter Unterzahl, denn Trainer Pyry Eskola wollte mit dem Hauptschiedsrichter sprechen - dafür gab es eine zweiminütige Bankstrafe. Smarek machte noch seinen dritten Treffer zum 7:2 - damit hatten die tschechischen Starspieler fünf der sieben Tore erzielt.