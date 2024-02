EV Ravensburg landet Teilerfolg gegen hohen Favoriten

Mit einer spielerisch wie kämpferisch starken Leistung hat der EV Ravensburg in der Eishockey-Landesliga Bayern durch ein Tor 24 Sekunden vor Ende der Verlängerung zum 3:2 den ESC Haßfurt in ein drittes Play-off-Spiel gezwungen. In Haßfurt war das Saisonaus gegen den hohen Favoriten nach einer erneut starken Partie erst durch ein Empty-Net-Tor zum 4:1 endgültig besiegelt.

In Erinnerung bleiben werden diese Play-offs laut Mitteilung des EVR auch durch die Begebenheiten am Rande. Sowohl in Ravensburg als auch in Haßfurt wurden die Eismeister zu kleinen Helden des Abends. In der CHG-Arena hatte Torsten Wenning in der ersten Drittelpause erst ein paar Meter mit der Eismaschine zurückgelegt, als ihn ein mechanischer Defekt zur Rückkehr in die Box zwang.

Der Schiedsrichter macht Druck

Nach einer Dreiviertelstunde verlangte der Hauptschiedsrichter die definitive Auskunft, wie lange es noch dauern würde. „Zehn Minuten“, antwortete Wenning. Der Eismeister hielt Wort. nach knapp einer Stunde Arbeit fuhr er unter tosendem Applaus der 600 Zuschauer zurück aufs Eis.

Auch in Haßfurt streikt die Eismaschine

In Haßfurt legte ein Defekt in der elektronischen Steuerung die Maschine lahm. Auch hier arbeiteten die Eismeister fieberhaft und konnten nach einer Stunde Erfolg vermelden. Die Maschine konnte zwar nur im Schneckentempo über die Piste kriechen, aber es reichte, um zu spielen.

Der Vorsatz des EVR, sich nicht dem starken Überzahlspiel der Haßfurter auszusetzen, hatte sich im letztlich entscheidenden Spiel in Haßfurt bereits nach acht Sekunden erledigt. Die tschechischen Topscorer - Jan Trübnaker als Vorbereiter und Jakub Smarek als Vollstrecker - sorgten nach 102 Sekunden für das 1:0. Eine halbe Minute später war der Matchplan des EVR-Trainers Pyry Eskola mit einer fünfminütigen Strafe endgültig dahin.

Die Paradereihe schlägt immer wieder zu

Jetzt aber waren die Ravensburger im Takt und spielten ihre Unterzahlqualitäten aus. Wieder vollständig, kam man zunehmend besser ins Spiel und hatte auch erste Chancen. Ins zweite Drittel ging der EVR mit viel Angriffsschwung. Haßfurts Goalie Nicolas Hetzel entschärfte aber einige Großchancen.

In der 34. Minute gab es eine umstrittene Szene. Nach einer Rangelei marschierten zwei Ravensburger und ein Haßfurter auf die Strafbank. Smarek spielte in Überzahl Topverteidiger Tomas Pribyl an, der zum 2:0 vollendete. Der EVR ließ sich nicht beeindrucken, kurz vor dem Drittelende sprang die Scheibe am leeren Tor vorbei.

Ins Schlussdrittel startete Ravensburg ähnlich offensiv, lief aber in der 43. Minute in einen Konter zum 3:0 und musste weitere fünf Minuten in Unterzahl überstehen. In der 55. Minute belohnte sich der EV R durch das 1:3 in Überzahl durch Johann Katjuschenko. Gut zwei Minuten vor dem Ende nahm Eskola seinen erneut starken Torhüter Davis Zvejnieks vom Eis. 24 Sekunden vor dem Schlusspfiff machte Smarek mit dem 4:1 ins leere Tor alles klar.

Riesenjubel nach Fehrs Siegtreffer

Auch in Ravensburg waren noch 24 Sekunden auf der Uhr gewesen, als Dominik Fehr ein Zuspiel von Adrian Kirsch zum 3:2 ins Netz der Haßfurter hämmerte. Der EVR hatte verdient eine zehnminütige Verlängerung gewonnen, in der er das läuferische bessere Team gewesen war. Bereits im ersten Drittel hatten die Ravensburger eine starke Leistung gezeigt und waren durch Steffen Kirsch (9.) in Führung gegangen. Louis Britsch sorgte in einem ausgeglichenen Spiel für den Ausgleich (15.).

Im zweiten Drittel brachte Robin Urbaniak den EVR in Überzahl erneut in Führung, 21 Sekunden vor der zweiten Pause glich Trübnaker ebenfalls in Überzahl aus. Mit zunehmender Spieldauer lagen die besseren Chancen beim EVR, in der Verlängerung gab es schließlich riesigen Jubel. Dieser Sieg tat den Ravensburgern sichtlich gut. Auch wenn es einen Tag später das Saisonende gab.