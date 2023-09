EV Ravensburg lässt Bietigheim im Test keine Chance

Die in die bayerische Eishockey-Landesliga aufgestiegene Mannschaft des EV Ravensburg hat ein Testspiel gegen den Südwest-Regionalligisten Bietigheim mit 11:0 gewonnen. Die vom neuen Trainer Pyry Eskola gut eingestellte Mannschaft überzeugte vor allem im ersten Drittel und stand defensiv über das gesamte Spiel hinweg stabil.

Wenn der Trainer mit etwas hadern konnte, dann laut Mitteilung mit der Chancenverwertung in den ersten Minuten. In der neunten Minute nahm Marcel Mezler aber eine Hereingabe von Adrian Kirsch direkt ab und eröffnete den Torreigen. 17 Sekunden später war Steffen Kirsch erfolgreich. Sven Schulz sorgte ebenfalls nur Sekunden später dafür, dass der EVR innerhalb von gut einer Minute auf 3:0 erhöhte.

Im zweiten Drittel lässt Ravensburg etwas nach

Nun wirbelte das Team wie in der vergangenen Saison in der Bezirksliga. Fabian Herzog und Adrian Kirsch erhöhten noch vor der ersten Pause auf 5:0. Im Bewusstsein eines schon entschiedenen Spiels schaltete der EVR allerdings einen Ganz zurück, was die Gäste sofort besser ins Spiel kommen ließ. Die beiden EVR-Goalies Florian Kreft und Timo Röder blieben aber souverän. Steffen Kirsch sorgte mit dem 6:0 dafür, dass der zweite Abschnitt nicht torlos blieb.

Im letzten Drittel ließ Ravensburg Überzahlqualitäten erkennen und schoss drei seiner fünf Tore im Powerplay. Je zweimal Mezler und Schulz sowie Verteidiger Robin Urabniak hießen die Torschützen. Eskola konnte mit dem Abend zufrieden sein. In Alex und Johann Katjuschenko, Simon Heckenberger, Marco Gutekunst und Louis Delsor fehlten noch einige Stammkräfte der Vorsaison. Die Rückkehrer Dominik Fehr und Paul Bohlmann brachten Stabilität in die Abwehr, Lorenz Lagoda untermauerte im Sturm seine Ambitionen auf einen Stammplatz.