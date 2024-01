EV Ravensburg kann gegen obere Teams nicht punkten

Gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte der Eishockey-Landesliga Bayern ist für den EV Ravensburg weiter nichts drin. Auch in Reichersbeuren gab es trotz einer guten Anfangsphase eine 3:7-Niederlage. Da der Tabellenletzte Lechbruck in Sonthofen überraschend mit 5:1 gewann, sind die Abstände in der für die Play-off-Qualifikation spannenden unteren Tabellenhälfte nochmals enger geworden. Der Druck auf den EVR vor dem Heimspiel am Freitag (20 Uhr) gegen Pfronten ist gewachsen.

In Reichersbeuren ging Ravensburg durch Philipp Heckenberger in Führung (13.). Lechbruck konterte zwei Minuten später mit dem Ausgleich und führte nach dem ersten Drittel mit 2:1. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhten die Gastgeber auf 3:1 (22.). Steffen Kirsch sorgte in der 26. Minute für den Anschlusstreffer, doch Reichersbeuren baute die Führung in einem abwechslungsreichen zweiten Drittel in der 30. Minute wieder auf zwei Tore aus. Bitter für den EVR war, dass den Gastgebern zehn Sekunden vor der zweiten Pause noch das 5:2 gelang.

Dieser Rückstand war zu groß. Eine von nur drei Ravensburger Strafen nutzte Reichersbeuren in der 50. Minute zum 6:2. Als zwei Spieler der Gastgeber gleichzeitig auf der Strafbank saßen, verkürzte Sven Schulz auf 3:6 (52.). Doch den Schlusspunkt 30 Sekunden vor dem Ende setzte Reichersbeuren zum 7.3.

Am Wochenende beginnt die Halbfachrunde, in der sich die Play-off-Qualifikation entscheidet. Der EVR hat auf dem Papier mit Sonthofen, Burgau, Pfronten und Lechbruck die stärkere Gruppe erwischt.