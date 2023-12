EV Ravensburg holt wichtige Punkte im Play-off-Rennen

Der EV Ravensburg hat in der Eishockey-Landesliga beim EV Fürstenfeldbruck mit 7:6 nach Verlängerung gewonnen und zwei weitere Auswärtspunkte im Kampf um die Play-offs erbeutet. Der Vorsprung auf den unmittelbaren Verfolger konnte damit auf sechs Punkte ausgebaut werden.

In einem unterhaltsamen Spiel drehte der EVR ein 1:3 in ein 6:3, um dann doch noch in den Schlussminuten den Ausgleich zu kassieren, letztlich aber in der Overtime zu gewinnen.

Sechs U20-Spieler mischen mit

Angesichts zahlreicher angeschlagener, erkrankter oder über die Feiertage abwesender Spieler hatte Trainer Pyry Eskola Mühe, überhaupt einen wettbewerbsfähigen Kader aufs Eis zu bringen. Ein Ziel des Landesligateams ist es, Talente vom Junioren- ans Erwachseneneishockey heranzuführen, und so machten sich gleich sechs U20-Spieler auf die Reise. Alexander Rudkowski fehlte auf dem Zettel, da er zur gleichen Zeit seine Heimpremiere im Trikot der Towerstars in der DEL2 absolvierte.

Fürstenfeldbruck ging in der dritten Minute in Führung und erhöhte vor der Pause auf 2:0 (17.). Das Anschlusstor erfolgte durch U20-Stürmer Robin Böhm kurz vor der Pausensirene. In der 31. Minute stellten die Gastgeber dann den alten Abstand wieder her, bevor Verteidiger Paul Bohlmann erneut verkürzte.

Nun machte der EVR Druck. Andre Martini glich aus (34.), Marcel Mezler schoss den EVR erstmals in Führung (38.) und Nachwuchsstürmer Maxim Kessler erhöhte in der 39. Minute auf 5:3. Das 6:3 besorgte dann erneut Martini (46.).

Doch plötzlich waren die Hausherren wieder da. Drei Tore in der 47., 52. und 56. brachten den Ausgleich. In der Verlängerung sorgte dann Mezler für die Entscheidung und zwei wichtige Punkte für Ravensburg.

Am Freitag um 20.15 Uhr tritt der EVR beim Vorletzten ERSC Ottobrunn an.