EV Ravensburg holt wichtige drei Punkte

Der EV Ravensburg hat in der Eishockey-Landesliga Bayern in einem zunächst umkämpften, dann aber doch mit 7:1 klar gewonnenen Spiel die erhofften drei Punkte gegen den ERC Lechbruck geholt. Aufgrund zahlreicher Verletzter und Erkrankter stand für das Auswärtsspiel in Sonthofen dann allerdings nur ein Minikader mit elf Feldspielern zur Verfügung. Beim hohen Favoriten war für den EVR so nichts zu holen - es gab eine 1:7-Niederlage.

Ravensburg zeigt seine Stärke in Unterzahl

44 Sekunden waren in der CHG-Arena gespielt, als Lechbruck seinen ersten Angriff startete. Mit einem Pass wurde die weit aufgerückte Formation des EVR überspielt und drei Spieler liefen unbedrängt aufs EVR-Tor zu. Maxime Danis vollendete mit einem sehenswerten Schuss zum 1:0 für Lechbruck. Die Antwort der Ravensburger kam aber schnell. Verteidiger Philipp Wirz setzte sich auf der linken Angriffsseite durch und zirkelte die Scheibe hoch ins kurze Eck.

Wenige Sekunden danach schickten die Schiedsrichter einen Ravensburger nach einem Bandencheck für fünf Minuten auf die Strafbank. Der EVR zeigte nun seine großen Unterzahlqualitäten und kam nur selten in ernsthaftere Gefahr. Wieder vollzählig, entwickelte sich 25 Minuten lang ein Spiel EVR gegen Markus Echtler. Der 43-jährige Routinier, der seit 25 Jahren für Lechbruck im Tor steht, brachte die Ravensburger Stürmer reihenweise zur Verzweiflung. Erst in der 36. Minute fand Simon Heckenberger ein Rezept gegen ihn. Alleine durchgebrochen, jagte er ihm die Scheibe flach ins Tor. Damit war der Bann gebrochen: Alexander Rudkovski erzielte mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel ins lange Eck das 3:1 (38.).

Schnelle Entscheidung im Schlussdrittel

Im Schlussdrittel war das Spiel innerhalb von anderthalb Minuten entschieden. Zwischen der 45. und 46. Minute markierte der EVR gegen eine völlig ins Schwimmen geratene Lechbrucker Hintermannschaft drei Tore durch Adrian Kirsch, Alexander Katjuschenko und Rudkovski. Robin Urbaniak erzielte in Überzahl den 7:1-Endstand (57.).

Aufgrund zahlreicher erkrankter und verletzter Spieler musste EVR-Trainer Pyry Eskola mit einem Miniaufgebot von elf Feldspielern nach Sonthofen reisen. Abstellungen aus der U20 waren laut Mitteilung nicht möglich, da die Junioren am gleichen Tag gegen Selb spielten und ihrerseits aus der U17 keine Verstärkungen bekommen konnten. In Sonthofen begann das Spiel denkbar ungünstig mit der Führung der Gastgeber nach 13 Sekunden. Wenig später hatte Ravensburg bei einem Lattentreffer Pech, machte den Allgäuern vor 500 Zuschauern aber das Leben schwer.

Nach dem Ehrentreffer folgen noch drei Gegentore

Dennoch kassierte der EVR in der 14. Minute das 0:2 und in der 25. Minute das 0:3. Bei einem Alleingang eröffnete sich die Chance zu verkürzen, stattdessen erzielte aber Sonthofen das 4:0. In der 47. Minute belohnte sich Ravensburg für eine engagierte Leistung mit dem Ehrentreffer durch Philipp Heckenberger. In den letzten fünf Minuten der Partie gab es aber weitere drei Gegentore.