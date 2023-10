EV Ravensburg holt in der Eishockey-Landesliga den ersten Sieg

Mit dem 6:2 gegen den ERC Lechbruck hat der EV Ravensburg in der Eishockey-Landesliga Bayern seinen ersten Erfolg gefeiert. Nach einem umkämpften Anfangsdrittel zeigte der EVR im zweiten Abschnitt sein spielerisches Können.

Doch wie gegen Germering ließ sich Ravensburg zunächst in Überzahl an der blauen Linie die Scheibe abnehmen, Lechbrucks Anton Rauh erzielte das 1:0. Danach scheiterte der EVR oft an einer kompakten Abwehr und einem guten Goalie. In der 18. Minute fiel der glückliche Ausgleich: Adrian Kirsch erzielte in Unterzahl das 1:1 ‐ Goalie Patrick Dietl rutschte die Scheibe unter der Fanghand durch.

Einen vermeintlichen Treffer geben die Schiedsrichter nicht

Ins zweite Drittel ging der EVR mit viel Tempo. Steffen Kirsch traf in Überzahl (23.), kurz darauf jubelten die Ravensburger erneut. Doch die Schiedsrichter sahen den Puck auf der Linie und gaben den Treffer nicht. Im Gegenzug fiel das 2:2 durch Christoph Pfeiffer, der am schnellsten reagierte. Dies war jedoch ein Weckruf für den EVR. Die Oberschwaben starteten Angriff auf Angriff, wieder in Überzahl erzielte Marco Gutekunst das 3:2 (29.). Marcel Mezler und Verteidiger Luca Schönauer erhöhten mit einem Doppelschlag auf 5:2. Lechbruck ließ gegen die konsequent mit vier Reihen anrennenden Ravensburger kräftemäßig nach. Lorenz Lagoda machte in diesem Drittel noch das 6:2.

Im Schlussdrittel überstand der EVR zweimal eine zweiminütige doppelte Unterzahl ‐ Goalie Timo Röder parierte stark. Trainer Pyry Eskola konnte mit seinem Team hochzufrieden sein. Gegen den Tabellenführer Reichersbeuren am Freitag zu Hause sollte sich Ravensburger aber weniger Strafzeiten leisten.

EV Ravensburg ‐ ERC Lechbruck 6:2 (1:1, 5:1, 0:0)

Tore: 0:1 (4:10 UZ) Rauh, 1:1 (17:18 UZ) A. Kirsch, 2:1 (22:45 ÜZ) S. Kirsch (Fehr, J. Katjuschenko), 2:2 (23:27) Pfeiffer (Rauh), 3:2 (28:36 ÜZ) Gutekunst (P. Heckenberger), 4:2 (23:29) Mezler (J. Katjuschenko, S. Kirsch), 5:2 (23:51) Schönauer (S. Kirsch), 6:2 (38:52) Lagoda (A. Kirsch, Valenti).