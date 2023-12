EV Ravensburg holt glücklich zwei Punkte

Mit einem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen den SC Forst hat der EV Ravensburg seine Position in der Eishockey-Landesliga Bayern nochmals verbessert. In den kommenden drei Auswärtsspielen gegen die hinter dem EVR stehenden Teams gibt es daher die Chance, vor der Zwischenrunde ein für die Teilnahme an den Play-offs schon vorentscheidendes Punktepolster anzulegen.

Viel Druck, aber zunächst nur ein Tor

Gegen Forst begann der EVR mit viel Tempo und schnürte die Gäste phasenweise in ihrem Drittel ein. In der zweiten Minute nahm Adrian Kirsch einen Pass von Philipp Heckenberger direkt vor dem Tor auf und versenkte die Scheibe zum 1:0. Ravensburg drängte auf den zweiten Treffer, doch Forst ließ nur wenig Gefährliches zu. Die besten Chancen hatten Adrian Kirsch nach einem Alleingang und Mikhail Sokolov, der nicht mehr den notwendigen Druck hinter seinen Schuss bekam.

Als der EVR drei Minuten vor dem Drittelende eine Strafzeit erhielt, drehte sich plötzlich das Bild. Forst ließ die Scheibe nicht mehr aus dem Ravensburger Drittel heraus und hätte in der Schlusssekunde des ersten Abschnitts fast noch den Ausgleich erzielt. Im zweiten Drittel fasste der EVR wieder Tritt. In der 24. Minute erkämpfte sich Simon Heckenberger im Angriffsdrittel die Scheibe, passte quer auf den freien Dominik Fehr, der aus der Distanz das 2:0 erzielte. Danach verlor der EVR aber zunehmend den Faden und Forst kam auf.

Probleme mit der ersten Reihe der Gäste

Verdienter Lohn war in der 33. Minute der Anschlusstreffer in Überzahl. Nur zwei Minute später hieß es 2:2. Max Willberger gewann ein Laufduell und zirkelte den Puck am kurzen Eck genau ins Kreuzeck. Das Schlussdrittel stand im Zeichen zweier starker Goalies. Jonaus Waldherr auf Ravensburger Seite und Andreas Scholz für Forst hielten ihre Tore sauber. Auch in der Verlängerung hatte der EVR große Mühen gegen die erste Forster Reihe, bei den anderen Formationen wirkte dagegen Ravensburg deutlich stärker.

Im Penaltyschießen traf für beide Seiten jeweils der erste Schütze - Sokolov für Ravensburg. Als in Steffen Kirsch der dritte Schütze erneut traf, schien dies die Entscheidung zu sein. Waldherr wehrte den Forster Versuch ab, die Ravensburger Lager jubelten schon, doch der Puck rutschte doch noch über die Linie. Erst mit dem platzierten Schuss von Sven Schulz war der Zusatzpunkt gesichert.