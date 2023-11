EV Ravensburg hat zwei Heimspiele mit verschiedenen Vorzeichen

Der EV Ravensburg nutzt das spielfreie Wochenende der Ravensburg Towerstars für zwei Heimspiele in der Eishockey-Landesliga Bayern. Am Freitag (20 Uhr) empfängt der EVR in der CHG-Arena Schlusslicht ERSC Ottobrunn. Am Sonntag (18.30 Uhr) kommt im EV Pfronten der alte Rivale aus Oberligazeiten zum Traditionsderby nach Ravensburg. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde zuvor.

Nachdem es gegen die Teams aus der stärkeren Hälfte der Landesligagruppe A bislang für den EVR nichts zu holen gab, müssen dringend Punkte gegen die Konkurrenten aus dem unteren Tabellenfeld geholt werden. Gegen den ERC Lechbruck ist das mit einer starken Leistung gelungen. Gegen Ottobrunn will das Team von Trainer Pyry Eskola den zweiten Dreier einfahren.

Zwei U20-Spieler haben zuletzt überzeugen können

Der ERSC Ottobrunn, der im vergangenen Jahr 50 Jahre alt geworden ist und in einem Freiluftstadion antritt, ist ein interessanter Verein. Er vereinigt unter einem Dach Eishockey, Eiskunstlauf und Eisschnelllauf. Ravensburg muss sich einmal mehr auf einen kompakt auftretenden Gegner einstellen. Gegen Germering hat Ottobrunn zuletzt nur mit zwei Toren Unterschied verloren. Ein Plus für den EVR ist es, dass die Mannschaft konsequent mit vier Reihen spielen kann. Kurzfristig wird Trainer Eskola entscheiden, welche Juniorenspieler er am Freitag mit einsetzt. Mikhail Sokolov und Philipp Wirtz haben in der Abwehr zuletzt einen hervorragenden Eindruck hinterlassen.

Der EV Pfronten kommt mit den Empfehlungen nach Ravensburg, zuletzt einen Punkt in Burgau ergattert und den Ligafavoriten Sonthofen geschlagen zu haben. Die Falcons setzen auf Verstärkungen aus Tschechien ‐ vier Spieler haben einen tschechischen Pass, darunter der 32-jährige Jakub Bernad, der in Italien und Frankreich schon höherklassig gespielt hat. Beim EVR kann am Sonntag Martin Wenter mitwirken. Der Verteidiger hat Oberligaerfahrung.