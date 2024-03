EV Ravensburg geht ins dritte und entscheidende Finale

Die Entscheidung über die Meisterschaft der U20-Junioren in der Deutschen Nachwuchsliga III Süd und dem Aufstieg in die DNL II fällt am Samstag (17 Uhr/CHG-Arena) im dritten Finalspiel zwischen dem EV Ravensburg und dem Deggendorfer SC. Der Eintritt ist frei.

In der Hauptrunde war Deggendorf klar besser

Nach den beiden Partien in Deggendorf steht es 1:1. Das erste Spiel gewann Ravensburg mit 4:2, das zweite Deggendorf mit 3:1. Die Bayern sind laut Mitteilung des EVR in der Favoritenrolle, denn sie waren nach 35 Spielen Erster mit elf Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten Ravensburg.

Die Integration vieler Nachwuchsspieler in den Spiel- und Trainingsbetrieb der Oberligamannschaft ist ein großes Plus für Deggendorf. Doch auch der EVR hat in Alexander Rudkovski, Arthur Kreider, Mikhail Sokolov oder Philipp Wirz sowie Goalie Devis Zvejnieks einige erfahrene Akteure in seinen Reihen.

Steht das dritte Finalspiel nach der regulären Spielzeit unentschieden, folgt eine zehnminütige Verlängerung und gegebenenfalls ein Penaltyschießen.