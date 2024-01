EV Ravensburg erleidet Dämpfer im Play-off-Rennen

Das Landesligateam des EV Ravensburg hat mit einem 5:7 in Ottobrunn im Rennen um die Play-off-Plätze einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Anstatt den direkten Konkurrenten noch weiter zu distanzieren, ließen die Oberschwaben den schlechter postierten ERSC Ottobrunn bis auf vier Punkte herankommen.

Das Eishockeyspiel war geprägt davon, dass auf beiden Seiten wichtige Punkte zu gewinnen oder aber zu verlieren waren. Die Führung der Ottobrunner aus der siebten Spielminute glich Philipp Heckenberger in der 13. Minute aus. Eineinhalb Minuten vor der ersten Pause gingen die Gastgeber durch Christian Heller erneut in Führung.

Drei Gegentore in drei Minuten

Der einzige Treffer im zweiten Drittel fiel 67 Sekunden vor der Pause für Ottobrunn. Ludwig Valenti brachte sein Team zu Beginn des Schlussdrittels auf 2:3 heran. Mikhail Sokolov schaffte nur drei Minuten später den Ausgleich. Den nächsten Treffer aber erzielte Ottobrunn zur erneuten Führung in der 50. Minute. Nun ging es Schlag auf Schlag. 5:3 in der 51. Minute, 6:3 in der 52. Minute.

Valenti verkürzte in der 53. Minute nochmals auf 4:6. Eine Überzahl nutzte Ottobrunn durch den vierfachen Torschützen Christian Heller in der 55. Minute zum 7:4. Robin Urbaniak markierte in doppelter Überzahl das 5:7 aus Ravensburger Sicht. Strafen: Ottobrunn 14 Minuten, EVR 10 Minuten.

Am Freitag steht für den EVR das Gastspiel gegen den SC Reichersbeuren an. Trainer Pyry Eskola hofft darauf, dass zuletzt angeschlagene oder erkrankte Spieler zurückkehren.