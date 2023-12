EV Ravensburg empfängt in der Landesliga den SC Forst

Der EV Ravensburg empfängt am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) in der Eishockey-Landesliga Bayern den SC Forst. Es ist das letzte Heimspiel der Vorrunde in der Gruppe A. Forst liegt bereits die ganze Saison über beständig einen Platz vor dem EVR und hat momentan drei Punkte Vorsprung.

Das Hinspiel in Forst hat der EVR mit 6:5 gewonnen. Weitere Punkte wären laut Ankündigung als Polster für die Play-off-Teilnahme wichtig. In der Zwischenrunde hat Ravensburg die deutlich schwerere Gruppe erwischt und wird Mühe haben, dann Boden gutzumachen. Trainer Pyry Eskola kann im Sturm voraussichtlich wieder auf Adrian Kirsch bauen, der zuletzt verletzt passen musste. In der Abwehr hat der EVR-Trainer bereits in Pfronten in Leon Dona und Louis Delsor zwei Abwehrspieler aufbieten können, die körperbetont spielen können. In Simon Heckenberger ist ein weiterer Stürmer wieder ins Training eingestiegen, der mit seiner Schnelligkeit vor allem das Konterspiel gefährlich macht.