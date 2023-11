EV Ravensburg empfängt Fürstenfeldbruck

Der EV Ravensburg spielt in der Eishockey-Landesliga Bayern am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) den EV Fürstenfeldbruck und damit einen weiteren direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Die Gäste haben wie der EVR bisher sechs Punkte auf dem Konto und liegen aufgrund des Torverhältnisses in der Tabelle einen Platz hinter den Ravensburgern.

Allerdings ist Fürstenfeldbruck bisher vornehmlich gegen die stärkeren Teams der Liga angetreten und hat mit einem 6:4 gegen Germering einen Erfolg erzielt, der aufhorchen lässt. Für den EVR müssten nach dem guten Auftritt gegen Pfronten Punkte in Reichweite sein, auch wenn die Favoritenrolle den Gästen zukommt. EVR-Trainer Pyry Eskola kann auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. In den vergangenen Spielen hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, auf vier Reihen setzen zu können. Defensiv hat sich die Mannschaft wesentlich stabilisiert und hat Strafen deutlich reduziert. Allein die Treffgenauigkeit vor dem Tor fehlte beim 0:3 gegen Pfronten.

Wiedersehen mit einem ehemaligen Lindauer

Am Sonntag reist der EVR zum Tabellenfünften Burgau. Die Gastgeber haben Ambitionen auf einen Einzug in die Meisterrunde. Während der EVR gegen Fürstenfeldbruck erstmals ein Spiel bestreitet, gab es mit Burgau in der Saisonvorbereitung schon Begegnungen. Es waren immer spannende Spiele, die knapp ausgingen. Burgau kann auf erfahrene Cracks setzen, die über höherklassige Erfahrung verfügen. In der Abwehr steht etwa der ehemalige Lindauer Mario Seifert. Ein sicherer Rückhalt ist Goalie Philipp Schnierstein. Gehalten werden konnte in David Ballner der Topscorer der Vorsaison (74 Punkte). Zudem haben die Burgauer den Kader mit talentierten Stürmern aus Deggendorf und Augsburg ergänzt.