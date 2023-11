EV Ravensburg empfängt den Tabellenführer

Der EV Ravensburg hat in der Eishockey-Landesliga Bayern am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) den Tabellenführer Reichersbeuren zu Gast. Reichersbeuren hat bisher alle vier Spiele gewonnen, aber jeweils relativ knapp. Zuletzt gelang in Germering, das dem EVR fast keine Chance gelassen hatte, ein 5:4. Der Kader der Gäste besteht laut Mitteilung überwiegend aus Spielern, die aus der anerkanntermaßen starken Tölzer Schule hervorgegangen sind. Allein dies verspricht schon einen interessanten Vergleich.

Der EVR geht nach dem 6:2 gegen Lechbruck mit gestärktem Selbstbewusstsein ins Spiel, allerdings als Aufsteiger gegen einen gestandenen Landesligisten erneut in der Außenseiterrolle. Mit einer Leistung wie im zweiten Drittel gegen Lechbruck „muss einem aber vor keinem Gegner bange sein“, heißt es in der Mitteilung. Von der Strafbank sollten sich die Ravensburger aber weiter weg halten als zuletzt. Zwar hat sich das Team von Trainer Pyry Eskola als wahrer Meister in der Disziplin doppelte Unterzahl gezeigt. Gegen eine kompakte Mannschaft wie Reichersbeuren dürfte das aber kaum ein Mittel zum Erfolg sein. Ein Plus könnte schon eher die Leistung des Torhütertrios sein. Gegen Lechbruck hat auch Timo Röder bewiesen, dass man in der Landesliga auf ihn setzen kann.

Die EVR-Junioren treffen und punkten wieder. Mit einem 6:3 und einem 5:4 nach Penaltyschießen hat die Ravensburger U20 in der Deutschen Nachwuchsliga III den HC Landsberg auf Distanz gehalten und bleibt dem EV Weiden auf den Fersen. Der Punktverlust in der zweiten Begegnung hätte sich vermeiden lassen, hätte man nur eine der zahlreichen Chancen in der Schlussphase genutzt.