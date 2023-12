EV Ravensburg bleibt auf jeden Fall in der Landesliga

Der EV Ravensburg hat den Klassenerhalt in der Eishockey-Landesliga Bayern durch eine Entscheidung des Verbands am grünen Tisch schon frühzeitig sicher. Der ESC Vilshofen steht als Absteiger fest, da er laut Mitteilung zwei Kindermannschaften zurückziehen musste und damit nicht mehr die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Landesliga erfüllt.

Der Verband hat kurzfristig den Modus verändert

Nachdem damit die Play-downs jede Spannung verloren hätten, hat der bayerische Verband den Modus geändert. Anstelle der Zwischenrunde mit den Gegnern der Gruppe B wird eine weitere Halbrunde in der bisherigen Gruppe A mit zwei regionalen Untergruppen gespielt. Der EV Ravensburg trifft dabei erneut in Hin- und Rückspielen auf Sonthofen, Burgau, Pfronten und Lechbruck. In der Abschlusstabelle der Gruppe muss man Platz acht belegen und damit zwei Gegner hinter sich lassen, um die erste Play-off-Runde zu erreichen.

Beim EVR sieht man den neuen Modus mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es entfallen zwar teure weite Auswärtsfahrten bis in die Oberpfalz. Von den Gegnern in der Untergruppe zählen mit Ausnahme von Lechbruck aber alle zu den Topteams der Liga, gegen die der EVR bisher alle Partien verloren hat. Die Play-offs zu erreichen dürfte daher für die Ravensburger sehr schwer werden.

Sechs Junioren füllen den Kader auf

Umso wichtiger ist es laut Mitteilung, in der Vorrunde auch weiterhin gegen die Gegner aus der unteren Tabellenhälfte zu punkten. Beim SC Forst ist dies mit dem ersten Auswärtssieg der Saison gelungen. Angesichts etlicher verletzter, erkrankter oder beruflich verhinderter Spieler brauchte Trainer Pyry Eskola die Unterstützung von sechs Juniorenspielern, um mit drei kompletten Reihen nach Peissenberg zu reisen.

Das Aufgebot erwies sich aber als weitaus mehr als nur ein zweiter Anzug. Die Mannschaft lag nach dem ersten Drittel mit 0:1 zurück, geriet im zweiten Abschnitt mit zunächst 0:3 und dann 1:4 hoch in Rückstand. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 hatte in der 28. Minute Sven Schulz erzielt. Die Wende brachte kurz nach dem 1:4 eine fünfminütige Strafe gegen die Gastgeber wegen eines harten Checks gegen den Kopf. Dies zu einem Zeitpunkt, da bereits ein Forster Spieler in der Kühlbox saß. Mikhail Sokolov nutzte die doppelte Überzahl des EVR auf Zuspiel von Steffen Kirsch zum 2:4. Nur eine halbe Minute später wanderte erneut ein Forster auf die Strafbank. Diesmal verwandelte André Martini bei doppelter Überzahl zum 3:4. Eine halbe Minute vor der zweiten Pause gelang Alexander Rudkovski sogar der Ausgleich.

In doppelter Unterzahl den Sieg nach Hause gebracht

Im letzten Drittel schoss Martini den EVR in der 47. Minute erstmals in Führung. In der 51. Minute schickte der Schiedsrichter zwei Ravensburger kurz nacheinander auf die Strafbank. Kurz vor Ablauf der ersten Strafe nutzte Forst die Chance zum 5:5. Für die Entscheidung sorgte in der 57. Minute eine weitere Überzahlsituation der Oberschwaben. Erneut legte Steffen Kirsch auf und Sokolov verwandelte. Es wurde aber nochmals spannend. In der vorletzten Spielminute fanden sich wieder zwei EVR-Spieler auf der Strafbank wieder. Mit nur drei aufopferungsvoll kämpfenden Feldspielern wurde der Erfolg jedoch über die letzten 64 Sekunden gebracht.

Beim EV Pfronten lag für den EV Ravensburg einmal mehr ein Punktgewinn in Reichweite, doch am Ende hieß es 3:5. Die Ravensburger waren im ersten Drittel durch Sokolov in Führung gegangen. Im zweiten Drittel glich Pfronten in der 24. Minute aus. Danach ergaben sich durch zahlreiche Strafzeiten auf beiden Seiten Überzahlsituationen. Der EVR überstand erneut eine Phase mit zwei Mann weniger auf dem Eis unbeschadet. Der Pfrontener Führungstreffer fiel, als in der 33. Minute beide Teams wieder komplett waren. Als zu Beginn des Schlussdrittels Pfronten auf 3:1 erhöhte, schien das Spiel zugunsten der Gastgeber zu laufen. Sokolov und Marco Gutekunst glichen jedoch aus. Wie zuletzt gegen Sonthofen kassierte der EVR aber in der 55. Minute den vierten Gegentreffer. Als Eskola den Goalie vom Eis nahm, trafen die Pfrontener zum 5:3.