EV Ravensburg belohnt sich nicht für gute Leistungen

Dass es mit Punkten gegen die beiden Gegner von der Landesliga-Tabellenspitze schwer werden würde, hatten die Eishockeyspieler des EV Ravensburg erwartet. Die Art und Weise, wie sie beim 3:4 gegen Sonthofen und beim 4:6 gegen Burgau jeweils knapp den Kürzeren zog, war jedoch aus Sicht der Oberschwaben ärgerlich.

Das Spiel gegen Sonthofen schien vor 200 Zuschauern am Sonntag um die Mittagszeit zunächst den erwarteten Verlauf zu nehmen. Gleich die erste Ravensburger Strafzeit nutzte Sonthofens Ondrey Havlicek in der vierten Minute zur Führung. In der neunten Minute erhöhte Havlicek auf 2:0. Der EVR stemmte sich gegen eine drohende hohe Niederlage und belohnte sich in der 19. Minute. Martin Wenter zirkelte die Scheibe hoch ins kurze Eck.

Der Ausgleich ist verdient

Knapp eine Minute war im zweiten Drittel gespielt, als der frühere DEL2-Profi Vladimir Kames sein technisches Können zeigte. Mit dem Rücken zum Tor kam er an die Scheibe und erzielte im Drehen das 3:1. Ravensburg zeigte jedoch Moral und kam in der 29. Minute zum Anschlusstreffer. Steffen Kirsch schoss in der 33. Minute in Überzahl den laut Mitteilung verdienten Ausgleich.

Der EVR spielte auf Augenhöhe, hatte Chancen zur Führung und in Andreas Räth, der aus Stuttgart kam und im Tor seinen Einstand gab, einen sicheren Goalie. Das Schlussdrittel war vom Bemühen geprägt, sich nur nicht den entscheidenden Konter einzufangen. In der 53. Minute war es zu Ungunsten des EVR aber so weit. Ein Schuss von David Mische wurde unglücklich abgefälscht und rutschte neben dem langen Pfosten zum 3:4 über die Linie. Sonthofen verteidigte die knappe Führung routiniert. EVR-Trainer Pyry Eskola nahm zweieinhalb Minuten vor dem Ende den Goalie vom Eis. Es gab auch wenige Sekunden vor Schluss noch die Chance zum Ausgleich, aber das nötige Quäntchen Glück fehlte.

Am Schluss verletzt sich noch der Goalie

Auch das Spiel gegen Burgau war von einer Ravensburger Aufholjagd geprägt. Zunächst hatte es sehr gut für den EVR begonnen. Marco Gutekunst hob die Kelle in einen Schuss von Luca Schönauer und es stand 1:0 (5.). Burgau drehte das Spiel vor der ersten Pause aber zum 2:1.

Das zweite Drittel gehörte zunächst den Gästen. Benedek Radvanyi markierte in der 24. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:1. In Überzahl versprang den Ravensburgern in der 27. Minute an der blauen Linie die Scheibe unglücklich, Burgaus Topscorer David Ballner konterte und ließ dem starken Goalie Timo Röder keine Chance. In der 35. Minute gab es wieder ein Lebenszeichen des EVR: Gutekunst sorgte mit dem 2:4 für Hoffnung.

Diese wurde noch größer, als der zum EVR zurückgekehrte Alexander Rudkovski in der 43. Minute seine Schnelligkeit ausspielte und das 3:4 erzielte. Der Ausgleich blieb Ravensburg aber verwehrt. Burgau gelang mit dem 5:3 in der 51. Minute durch David Zachar die Vorentscheidung. Vier Minuten vor dem Ende gewann Ballner ein Laufduell und machte mit seinem dritten Treffer zum 6:3 den Deckel drauf. In Überzahl gestaltete Steffen Kirsch mit dem 4:6 in der Schlussminute das Ergebnis etwas freundlicher. Zuvor musste Röder nach einem Check im Torraum verletzt vom Eis.