EV Ravensburg bekommt es mit zwei Topgegnern zu tun

Die Eishockeyspieler des EV Ravensburg stehen vor zwei schweren Heimaufgaben. Am Freitag (20 Uhr) kommt der ESV Burgau in die CHG-Arena, der nach sieben Siegen in Folge an der Tabellenspitze steht. Am Sonntag (12 Uhr) gastiert nach vielen Jahren wieder der ERC Sonthofen in Ravensburg. Sonthofen liegt nur zwei Punkte hinter Burgau auf Platz zwei.

Im Hinspiel in Burgau hielt der EVR nur ein Drittel lang mit und kassierte dann mit 2:11 seine bisher höchste Saisonniederlage. Burgau hat zuletzt auch Fürstenfeldbruck mit 7:0 und Ottobrunn mit 12:2 abgefertigt - der Favorit für das Freitagsspiel ist klar. In Sonthofen hat Ravensburg mit 2:8 verloren und zwei Drittel lang das Spiel offen gehalten. Die Aufgabe wird aber nicht weniger schwer als am Freitag - beim EVR wird es vor allem auf die Defensive ankommen.

Bei Sonthofen zieht der langjährige Freiburger DEL2-Profi Vladimir Kames auf dem Eis die Fäden. Die Sonntagsspielzeit um 12 Uhr ist eigentlich den Jugendmannschaften vorbehalten. Wegen Problemen bei den Eiszeiten kommt es nun aber bei den Herren zu dieser ungewöhnlichen Ansetzung.