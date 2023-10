EV Ravensburg bekommt es mit Lechbruck zu tun

In der bayerischen Eishockey-Landesliga trifft der EV Ravensburg am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) auf den ERC Lechbruck. Lechbruck ist seit Jahren eine feste Größe in der Landesliga, aber genauso wie der EVR am ersten Wochenende punktlos geblieben.

Ravensburgs Trainer Pyry Eskola muss den Aufsteiger laut Mitteilung darauf einstellen, dass Lechbruck ähnlich kompakt und geradlinig auftritt wie zuletzt Germering. Im Lechbrucker Kader stehen in Verteidiger Gabriel Lariviere-Piche und Stürmer Maxime Danis zwei Kanadier, auf die der EVR besonders aufpassen muss. Hinzu kommt im 41-jährigen gebürtigen Slowaken Lubos Velebny ein Routinier, der bereits für Kaufbeuren, Dresden, Füssen und Peiting höherklassig aufgelaufen ist.

Die Ravensburger hoffen, dass in der Abwehr in Pablo Koidl eine zuverlässige Stammkraft wieder zur Verfügung steht. Freitags kann Eskola zudem auf U20-Spieler setzen, die allerdings am Samstag und Sonntag mit dem DNL-Team des EVR selber zwei schwere Spiele gegen Landsberg zu bestreiten haben.