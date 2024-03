Mit einem empfindlichen Bußgeld müssen mehrere Verkäuferinnen und Verkäufer rechnen, nachdem Polizei und Ordnungsamt am Freitagnachmittag sogenannte Testkäufe bei insgesamt zehn Verkaufsstellen für Tabakwaren und Alkohol im Stadtgebiet durchgeführt haben.

Dabei wurden drei Jugendliche als Testkäufer eingesetzt, um die jugendschutzrechtlichen Bestimmungen, auch in Bezug auf Glücksspiel, zu überwachen.

In vier Fällen haben die Jugendlichen laut Polizeibericht Alkohol oder Zigaretten erhalten, bei zwei weiteren Geschäften stoppte das Personal den Verkauf erst nach Beendigung des Kassiervorgangs. Zu einer Rauchergaststätte, die auch Glücksspielautomaten bereitstellt, erhielten die Jugendlichen ungehindert Zutritt. An allen anderen Verkaufsstellen wurden ihnen die Waren nach einer Ausweiskontrolle nicht ausgehändigt.

Viele Geschäfte nehmen Jugendschutz nicht ernst genug

Das Ordnungsamt zog nach den Testkäufen eine ernüchternde Bilanz. „Zwar achten viele Läden strikt auf Jugendschutz, dort gab es auch Lob durch Polizei und Ordnungsamt. Aber es gibt nach wie vor zu viele Geschäfte, die dieses wichtige Thema offenbar nicht ernst nehmen und bedenkenlos an Jugendliche Zigaretten und Alkohol herausgeben oder sie an Spielautomaten lassen. Der Jugendschutz muss deutlich besser beachtet werden“, so die Stadt Ravensburg in ihrer Mitteilung.

Die Kontrollen sollen deshalb auch weiterhin engmaschig stattfinden. Informationen rund um die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes gibt es beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8031042 oder auf www.ppravensburg.polizei-bw.de/praevention und www.polizei-beratung.de sowie www.polizeifuerdich.de.