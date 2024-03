Die CDU Eschach will Busfahren in der Ortschaft attraktiver machen. Damit sollen mehr Bürger in die neue Ortsmitte Oberhofen samt dem neuen Supermarkt gelockt werden, der voraussichtlich noch im Lauf des Jahres eröffnet. Damit es sowohl günstiger als auch unkomplizierter wird, in den Bus zu steigen, haben sich die örtlichen Christdemokraten Folgendes ausgedacht.

Momentan gilt: Wer für höchstens 1,5 Kilometer den Bus nehmen möchte, zahlt mit dem 2021 eingeführten Nahzonenticket 1,60 Euro. Dafür braucht man eine E-Card. In den Augen des Ortsverbandsvorsitzenden Glenn-Joachim Fugel sowie seiner Stellvertreter Markus Brunner und Winfried Leiprecht eine Hürde. Sie glauben: Wenn man das Ticket auch in bar beim Fahrer lösen kann, werde Busfahren für Gelegenheitsfahrer interessanter.

Außerdem kritisiert der Eschacher CDU-Vorstand den auf 1500 Meter Luftlinie begrenzten Radius. Insbesondere für Menschen, die nur ab und zu den Bus nutzten, sei schwer nachvollziehbar, welche Haltestelle noch innerhalb des Luftlinienradius liegt und welche nicht mehr.

Kurzstrecke ist zu kurz

Fugel, Brunner und Leiprecht missfällt außerdem, dass der 1500-Meter-Radius von Weingartshof aus gesehen die Ortsmitte Oberhofen samt Rathaus nicht mehr umfasst. Umgekehrt liege der Ortskern Weißenau außerhalb des 1500-Meter-Kreises von Sickenried. Von Obereschach bis Torkenweiler seien es ebenfalls mehr als 1500 Meter Luftlinie. Wer eine Haltestelle weiter fahren möchte, zahle den gleichen Tarif wie für eine Fahrt ins Stadtzentrum, nämlich 2,70 Euro oder mit Bodo-E-Karte zwei Euro.

Die drei Lokalpolitiker plädieren deshalb dafür, den Nahzonen-Radius auszuweiten, so dass der Kurzstreckentarif in der gesamten Ortschaft zum Tragen kommt: Zwischen der Busdrehscheibe in Weißenau und der äußersten Haltestelle innerhalb der Ortschaft, nämlich der in Gornhofen, lägen 2,5 Kilometer Luftlinie. „Ein Verzicht auf den bisherigen Radius ist deshalb nur ein kleiner Schritt, der aber für viele Menschen das Busfahren wesentlich attraktiver machen würde“, sind Fugel, Brunner und Leiprecht überzeugt.

Auch wirtschaftlich halten sie ein Ticket für die gesamte Ortschaft für vertretbar. Wer regelmäßig Bus fahre, wisse nämlich, dass die Busse Richtung Süden ab Weißenau zunehmend leerer und umgekehrt Richtung Kernstadt in der Regel erst ab Weißenau richtig voll werden. Ein attraktiveres Nahzonenticket könne Menschen in den Bus locken, die zwischen den Haltestellen der Ortschaft freie Kapazitäten füllen, hoffen sie. Zusätzliche Busse und Fahrer wären nach Ansicht der Orts-CDU nicht nötig.

Haltestellen am „Kaufland“ integrieren

Sie wünschen sich, dass ins Eschacher Nahzonenticket auch die Haltestellen am „Kaufland“ integriert werden - ungeachtet dessen, dass sie ein paar Meter außerhalb der Ortschaftsgrenzen liegen.Schließlich gehe es darum, ein attraktives Busangebot zu schaffen, das sich am Alltag der Menschen orientiere.

Nach Ansicht der Eschacher CDUler könnte dieses Modell auch in den Ortschaften Taldorf und Schmalegg angewandt werden. Ihr Wunsch richtet sich an die Stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH.