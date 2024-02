ESC Ravensburg bringt fünf Meistertitel nach Hause

Die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer des ESC Ravensburg haben bei den Landesmeisterschaften überzeugt. An der baden-württembergischen Meisterschaft nahmen 16 Sportlerinnen und zwei Sportler des ESCR teil - es gab laut Mitteilung acht Podiumsplätze, darunter fünf Meister.

Eiskunstlaufen ist eine Sportart, die Jungs „leider meist uncool finden“, wie es in der Mitteilung des ESCR heißt. In der Einstiegsklasse Basic Novice A (U11) waren allerdings gleich vier Ravensburger vertreten. Felix Schmid vom ESC sicherte sich mit deutlichem Vorsprung den Titel. Gleiches gelang Alessandra Kelmeter bei den Mädchen, die sich gegen elf Konkurrentinnen durchsetzte.

Nur ein Läufer in der Konkurrenz

Der Mangel an Läufern zeigte sich in der Meisterklasse Herren. Nachdem Lotfi Sereir vom EKV Balingen krankheitsbedingt fehlte, trat Mattis Böhm konkurrenzlos an. Nachdem im Kurzprogramm noch einiges daneben ging und der ESC-Sportler nur vier von sieben Elementen in die Wertung brachte, steigerte er sich in der Kür deutlich und bestätigte, dass er weiterhin zu den besten Eiskunstläufern Baden-Württembergs gehört. Wegen seines Studiums kann Böhm allerdings weniger trainieren als zuvor.

In der Klasse Neulinge B holte Xenia Kelmeter mit einer gelungenen Darbietung und fast fünf Punkten Vorsprung auf die Nächstplatzierte den Meistertitel nach Ravensburg. Und noch zwei weitere Meistertitel gingen an den ESCR: In der Klasse Nachwuchs B hatten schon die bisherigen Wettbewerbe der Saison gezeigt, dass die Leistungen der Teilnehmer sehr nahe beieinander liegen. So auch bei der Landesmeisterschaft. Hier trennten den ersten vom dritten Platz gerade mal 0,1 Punkte - Viktoria Steinke sicherte sich den Titel.

Bei den Jungen Erwachsenen wurde Maxi Mendel baden-württembergische Vizemeisterin, ihre Vereinskollegin Lara Hofgärtner wurde Dritte. In der Klasse Pre-Advanced Novice Mädchen (U14), in der die Teilnehmer sowohl Kurzprogramm als auch Kür zeigen müssen, holte Xenia Papst einen weiteren dritten Platz für Ravensburg. Anastasia Kling, die Anfang Januar erstmals bei der deutschen Meisterschaft teilnehmen durfte, erreichte in der Jugendklasse Damen den fünften Platz, ihre Vereinskolleginnen Alisa Lind und Leana Matis kamen bei ihren Debüts auf die Plätze acht und neun.