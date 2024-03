Es ist wieder Turmsaison

Die Turmsaison in Ravensburg startet am Ostersamstag, 30. März. Besucher haben dann die Gelegenheit, die Stadt von oben zu entdecken (Foto: Marius Hartinger/Stadt Ravensburg). Der Blaserturm öffnet im April jeden Samstag von 11 bis 16 Uhr und zusätzlich in den Ferien von Dienstag bis Freitag von 12 bis 16 Uhr. Der Eintrittspreis liegt bei 3,50 Euro für Erwachsene, Schüler von 12 bis 18 Jahren zahlen zwei Euro und Kinder unter zwölf Jahren erhalten in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Tickets zu einzelnen Terminen können bereits vorab online im Erlebnis-Shop der Tourist Information gebucht werden.