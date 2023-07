Traditionen sind nicht in Stein gemeißelt. Das ist richtig, denn eine gute Gesellschaft entwickelt sich weiter. Daher wäre es starr und uneinsichtig, stets auf ein „Weiter so“ oder „Das haben wir schon immer so gemacht“ zu beharren.

Aber es gibt auch Brüche, die man vermeiden sollte. Aktuelles Beispiel: Seit Jahrzehnten erhalten alle Ravensburger Grundschülerinnen und Grundschüler am Rutenfest von der Stadt eine süße Brezel und eine Wurst im Wecken. 2023 hingegen passiert das nicht mehr. Nur die Viertklässler kommen noch in den Genuss dieser Spende. Warum?

Eine Stadt, die Millionen auszugeben bereit ist für einen Schussenpark hinter dem Bahnhof, für eine Fußgängerbrücke über die Wangener Straße, spart gerade bei den Jüngsten.

Dabei ist die Kostenersparnis gleich null. Logistische Probleme beim Verteilen der Gaben, drohende Lebensmittelverschwendung, kein Interesse der Kinder an den Gutscheinen: All das führt die Verwaltung als Argumente an und macht sich damit lächerlich.

Oberbürgermeister Daniel Rapp hat ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat eine Ravensburger Tradition abgesägt. Und das trotz aller Fensterreden, wie viel Kinder und Jugendliche für die Stadtgesellschaft bedeuten. Eine Entscheidung des Schirmherren des Rutenfests, die ihm nicht gut zu Gesicht steht.