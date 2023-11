Erzählcafé mit Helga Pfänder im Haus der katholischen Kirche

Helga Pfänder ist am Dienstag, 21.November,um 17 Uhr ist in der Ansprechbar im Haus der katholischen Kirche zu Gast. Helga Pfänder, Jahrgang 1937, kommt laut Pressemitteilung aus der Grenzmark Westpreußen/Posen an der Grenze des ehemaligen deutschen Reiches und machte als Kind Unglaubliches durch auf der Flucht mit zwei jüngeren Geschwistern, nachdem die Mutter gestorben und der Vater durch den Krieg versprengt war. Pfänder erzählt ausgesprochen lebendig und fand dann eine neue Heimat in Ravensburg und beruflich bei Ravensburger, heißt es weiter. Der Eintritt ist frei. Die Ansprechbar ist das ehrenamtlich betriebene Begegnungscafé für Geflüchtete aus über 12 Ländern und Einheimische mit wöchentlich über 200 Gästen.