Das Gewerbegebiet Mariatal wird möglicherweise erweitert. Für die nötige Änderung des Bebauungsplans haben nach einigem Hin und Her der Ortschaftsrat Eschach und dann der Technische Ausschuss des Ravensburger Gemeinderats den Startschuss gegeben. Doch das Vorhaben in Ravensburgs größter Ortschaft ist umstritten.

Grüne und CDU haben Bauchschmerzen

Grüne und CDU in harmonischer Einigkeit ‐ das gab es in jüngster Zeit nicht so oft in Ravensburg. Beide Parteien hatten im Ortschaftsrat Bedenken gegen die Erweiterung geäußert, weil es bei der letzten Vergrößerung vor einigen Jahren noch geheißen hatte, nun sei endgültig Schluss mit weiterer Bebauung an der Stelle. Es handelt sich um ökologisch sensibles Gebiet, unter anderem soll sich dort eine Flugschneise von Fledermäusen befinden. Die Stadtverwaltung zog das Vorhaben daher in der vorletzten Sitzung des Technischen Ausschusses zurück, um die Pläne zu überarbeiten und jetzt erneut vorzulegen.

Da ein Aufstellungsbeschluss noch keine endgültige Entscheidung ist, sondern alle Umweltaspekte wie auch eventuelle Geruchsbelästigungen für Nachbarn gründlich geprüft werden, sprachen sich die Ortschaftsräte jetzt bei einer Gegenstimme für den Beginn der Planung aus. Sowohl Franz Hanßler (Grüne) als auch Markus Brunner (CDU) betonten aber im Technischen Ausschuss, dass damit noch keine Fakten geschaffen würden und man sich im laufenden Verfahren vorbehalte, das Projekt zu stoppen.

Vetter will wachsen

Hintergrund: Die Firma Vetter, Ravensburgs größtes und wichtigstes Unternehmen sowohl in Hinsicht auf die Anzahl der Arbeitsplätze als auch das Gewerbesteueraufkommen, möchte gerne am Standort Mariatal wachsen. Zunächst war beabsichtigt, dafür 1,5 Hektar Grünfläche in nordöstlicher Richtung (zwischen der Friedrichshafener Straße und dem Parkplatz) in Anspruch zu nehmen.

Ausgerechnet dieses Gelände war aber ursprünglich die ökologische Ausgleichsfläche für das Jahrzehnte alte Gewerbegebiet beziehungsweise bisherige Erweiterungen. „Dadurch würde es selbstverständlich notwendig, ,Ausgleich vom Ausgleich’ zu schaffen“, meint Guido Schmid vom Stadtplanungsamt dazu. Wie genau das am Ende der Planung aussehen und welche Maßnahmen festgesetzt werden könnten, sei „aktuell nicht exakt darstellbar“.

Innenentwicklung wird bevorzugt

Daher soll bei der weiteren Planung vorzugsweise eine Innenentwicklung angestrebt werden, eventuell durch Gebäudeaufstockungen oder die Nutzung der riesigen Parkplätze. Vetter verhandelt laut Stadtverwaltung gerade mit Nachbarn im bestehenden Gewerbegebiet über deren Grundstücke. Denkbar wäre es beispielsweise, ein Parkhaus zu errichten, um einen Teil der zahlreichen Mitarbeiterplätze bebauen zu können, sodass große Flächen zur gewerblichen Nutzung frei würden, die bereits versiegelt und somit ökologisch wertlos sind.

Auf den Steuerzahler kommen durch die Planungen wohl keine oder nur sehr geringe Kosten zu. „Wegen der bisherigen engen Verflechtungen mit der Firma Vetter wurde ein Kostenübernahmevertrag mit dieser getroffen ‐ die Firma übernimmt die wesentlichen Planungskosten, ohne dabei Anspruch auf den Bebauungsplan überhaupt oder auf einzelne Inhalte zu erlangen“, formuliert es Stadtplaner Schmid. Das Pharmaunternehmen zahlt demnach auch dann, wenn das Bebauungsplanverfahren abgebrochen wird ‐ oder nicht so endet wie gewünscht.